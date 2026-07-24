Mladí Slováci chcú udržať elitnú kategóriu. Je to v silách tímu, verí tréner

Po ôsmich rokoch sa niektorá z mládežníckych basketbalových reprezentácií Slovenska predstaví v A-kategórii majstrovstiev Európy.
Hráčov do 18 rokov čaká pod taktovkou trénera Danila Rakočeviča vystúpenie na turnaji v talianskom Trente (25. júla - 2. augusta). Cieľ je zachovanie príslušnosti medzi európskou elitou aj na nasledujúci rok.
Slováci majú za sebou približne mesačnú prípravu hlavne v domácich podmienkach, do ktorej vstupovali prípravné zápasy.
„Ako každé prípravné obdobie, tak aj toto prinieslo svoje výkyvy. Zhodnotil by som to tak, že to mohlo byť oveľa lepšie aj z pohľadu prípravných zápasov. Myslím si však, že nám ukázali, na čom bolo treba pracovať.
Dúfam, že niektoré veci sme pochopili a v sobotu, v prvom zápase, to už bude oveľa lepšie. Verím, že budeme pripravení a bojovať,“ zhodnotil pre TASR uplynulé týždne tréner Slovenska Rakočevič.
Jeho zverenci majú za sebou päť previerok, víťazstvo dosiahli nad Rakúskom (70:62) a nad ich sily bolo Nemecko (87:114), Francúzsko (47:79), Fínsko (68:82) a Maďarsko (69:92 a 58:87).
„Mali sme svetlé momenty, ale prišiel aj výbuch proti Fínsku, ktorý sa na ME nemôže stať. Po asi dvoch dňoch v Šamoríne sme išli hrať do Maďarska, čo asi bolo na nás veľa, ale výhovorky neexistujú. Na ME sa odohrá sedem stretnutí za deväť dní,“ vyjadril sa reprezentačný kouč.
Program na turnaji je nekompromisný, hráčov čakajú len dva voľné dni. Slovenský tím sa koncentruje hlavne na prvý duel, v sobotu 25. júla o 13.00 h nastúpi proti výberu Srbska.
„Máme za sebou veľa tréningov, takže dúfam, že fyzicky budeme na to pripravení. Nebude to však len o tom, ale aj o mentalite. Srbsko prejavuje počas celého leta kvalitu. Vieme, že hráči z majstrovstiev sveta do 17 rokov nebudú k dispozícii, ale môžu si niečo také dovoliť.
Vďaka asistentovi Marošovi Helmecymu máme všetky informácie. Hrajú dobre, kolektívne a zaujímavo,“ povedal Rakočevič na adresu prvého súpera v skupine.
Miernou výhodou môže byť fakt, že všetky tímy idú do osemfinále a v skupinovej fáze sa tak svojím spôsobom hrá len o čo najlepšie nasadenie do ďalších bojov. Na Slovákov čaká podľa konečného umiestnenia niektorý z tímov A-skupiny - Izrael, Rakúsko, Francúzsko alebo Grécko.
„Systém v A-kategórii vyhovuje menším krajinám, ktoré nie sú favoritmi. Môžete všetko prehrať a potom niekoho v jeden deň prekvapiť. Všetci postupujú, ale my sa chystáme len na najbližší zápas. Ideme krok po kroku. Ak budeme mentálne dobre nastavení, tak môžeme byť nepríjemní súperi,“ myslí si kormidelník Slovákov.
V „áčku“ si naposledy zahrala chlapčenská reprezentácia do 18 rokov pred deviatimi rokmi na domácom podujatí v Bratislave a Piešťanoch, odvtedy sa dlhé roky snažila prebojovať medzi najlepšie celky Európy. Ambíciou na turnaji bude vyhnúť sa 14. - 16. miestu, čo by znamenalo opätovný zostup do „béčka“.
„Je to v silách tohto tímu udržať sa v A-kategórii. Ten, kto robí šport, tak musí mať ciele. Základným cieľom je udržať sa, sme medzi 16 najlepšími krajinami Európy, takže to nebude vôbec ľahké. Je totiž potrebné skončiť do 13. miesta. Máme dostatok talentu na to, aby sme tento cieľ splnili. Verím, že sa po mentálnej stránke nebudeme báť,“ vyhlásil Rakočevič.
Okrem bojov o medaily sa hrá aj o miestenky na budúcoročné majstrovstvá sveta do 19 rokov, ktoré sa uskutočnia v Pardubiciach. Päť najlepších tímov má istotu účasti na tomto podujatí.
Nominácia Slovenska na majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov
hráči: Tomáš Gögh, Benjamín Boros, Matúš Gregor, Martin Lukjanec, Adam Pukančík, Bruno Randuška, Alex Valocsay (všetci BK Inter Bratislava mládež), Samuel Ivanko, Samuel Kokavec (obaja MBA Prievidza), Matúš Rybár (UCAM Murcia/Šp.), Lukas Kubala (Dubaj Basketball/SAE), Francesco Antonio Iaquinta (Universo Treviso Basket/Tal.)
realizačný tím: Danilo Rakočevič - hlavný tréner, Nikola Maslarevič a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Andrej Hyža - vedúci družstva, Milica Mislovičová - fyzioterapeutka, Fernando Garzia Ortiz - kondičný tréner
Program Slovenska na ME do 18 rokov
B-skupina:
sobota 25. júla, 13.00 h: Slovensko - Srbsko
nedeľa 26. júla, 13.00 h: Dánsko - Slovensko
pondelok 27. júla, 15.30 h: Turecko - osemfinále
streda 29. júla: osemfinále
štvrtok 30. júla - nedeľa 2. augusta: súboje o umiestnenie