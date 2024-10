Rozbehnutý vlak Prievidze sa nedal zastaviť. Trénera potešila agresivita i prístup

V ďalšom priebehu sa vicemajster Bulharska skúšal výraznejšie priblížiť, ale zástupca Tipos SBL mu nič také nedovolil.

"Mali sme výborný vstup do zápasu, bola to energia a koncentrácia všetkých piatich hráčov, ktorí odštartovali stretnutie na palubovke.

Bolo dôležité, že sme urobili šnúru a z agresívnej obrany sme premieňali aj ľahké body v protiútokoch. Dominantne sme vyhrali prvú štvrtinu, čo bol rozhodujúci faktor.

Už keď vyhrávate po prvej štvrtine veľkým rozdielom, tak sa hrá ľahšie. My sme sa nezastavili, ďalej sme bojovali.

Balkan dal v druhom polčase všetko do toho, aby to trochu stiahol, ale myslím si, že rozumnou hrou sme to udržali a zaslúžene vyhrali.

Môžem povedať, že nasadenie a koncentrácia bola na najvyššej úrovni v tejto sezóne, mimo kvalifikačného zápasu s Albou Fehérvár.

Som šťastný, že chlapci k tomu takto pristúpili. Keď takto hráme, tak sa nás ťažko zastavuje. Teší ma, že sme splnili všetko, na čom sme sa dohodli pred zápasom," zhodnotil pre TASR tréner Prievidze Saša Jankovič.