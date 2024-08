Prečo patrí mládež Interu k najlepším? Je to dennodenná práca, vraví šéftréner

To, ako vyzerá príprava, v čom je úspech klubu, ako vidí konkurenciu na Slovensku či aké má Inter ciele do budúcej sezóny, povedal v rozhovore pre Sportnet šéftréner mládeže KAROL WIMMER .

Aký je rozdiel v mládežníckom a seniorskom basketbale? Na čo sa dbá viac a na čo menej?

V mládežníckom basketbale to je najmä rozvojová časť. Ale aj medzi seniormi sú mladí hráči, ktorí musia robiť veľa rozvojových vecí, či už streleckých alebo driblingových. Ale určite je tam viac taktiky.

Ako vyzerajú vaše tréningy? Zameriavate sa konkrétne na niektoré piliere alebo riešite veci komplexne?

Skôr komplexne. Máme prípravné obdobie. Musíme dobiehať nejaké veci, pretože sme boli na majstrovstvách Európy. Z týchto vecí budeme potom žiť celú sezónu. Popravde, nie je to veľký rozdiel medzi prípravou a sezónnymi tréningami. Je to zamerané na rozvoj individuálnych činností hráča a tie nejdú bez kondície a rozvoja sily. Ide to ruka v ruke.

Inter patrí k najúspešnejším klubom na Slovensku. V čom je ten najväčší úspech?

Čo viem povedať za posledné roky, je to dennodenná práca. Stále je to o tom, aby sme naučili hráčov mať rád basketbal a postupne ich rozvíjať.

Veľmi náročný je prechod do mužov. Je to ďaleká cesta. Medzi mládežníkmi hrajú hráči od približne deviatich do dvadsiatich rokov a potom je pred nimi ešte celá kariéra. Je to indiviudálne, či sa tak dokážu nastaviť. Jedinec musí mať cieľavedomosť a vytrvalosť.