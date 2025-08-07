Prišli aj zámorské posily. Prievidza odštartovala prípravu na novú sezónu

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza odštartovali letnú prípravu na novú sezónu.
Ako informoval klub z Hornej Nitry na svojom webe, po úvodných testoch a zdravotných prehliadkach absolvoval tím prvý oficiálny tréning v stredu 6. augusta.
„Veľmi sme sa už tešili na začiatok prípravy, teraz už máme za sebou aj prvý spoločný tréning. Chalani sú pripravení tvrdo pracovať.
Každý jeden deň zo seba musíme všetci vydať maximum, pretože na konci sezóny uvidíme výsledok tejto práce,“ povedal pre klubový web hlavný tréner Gareth Murray.
S prievidzským mužstvom sa už pripravujú aj zámorské posily a tím trénuje v takmer kompletnom zložení. Na prvom tréningu ešte chýbal pivot Eduardo Andre, ktorý na Slovensko pricestuje v priebehu štvrtka.
Dalibor Hlivák je zas súčasťou reprezentačného výberu v predkvalifikácii MS 2027. Reprezentačné povinnosti si plní aj asistent trénera Michal Suriak, ktorý pôsobí pri slovenskom tíme U16. Šancu pripravovať sa s A-tímom dostali aj mladíci z BC Prievidza Academy.
Cieľom „Baníkov“ je čo najlepšie sa pripraviť na štart sezóny. Už čoskoro sa predstavia v prvých prípravných dueloch so súpermi z Poľska, Maďarska a Česka.
„Úvod bude najmä o kondícii. Počas prvých dní nebude príliš veľa kontaktnej hry, cieľom je pripraviť hráčov na fyzickú záťaž počas dlhej sezóny. Samozrejme, viacerí veľmi tvrdo pracovali už počas leta, čo je vidieť. Očakávame teda prvé dni tvrdej kondičnej prípravy a následne sa začneme sústreďovať aj na herné prvky,“ dodal Murray.
Prievidzský klub čaká kvalifikácia do Európskeho pohára FIBA, v ktorej bude slovenský zástupca čeliť chorvátskej Cibone Záhreb.
Úvodný duel dvojzápasu sa odohrá na Balkáne 24. septembra. Odveta v Prievidzi je na programe 1. októbra.
Mužstvo s lepším skóre získa miestenku v skupine J, do ktorej bol nasadený aj semifinalista minulého ročníka JDA Dijon, druhý francúzsky tím Elan Chalon a talianske Pallacanestro Reggiana.
Súpiska BC Prievidza
Eduardo Andre, Mikeal Brown-Jones, Dalibor Hlivák, Patrik Hričo, Marek Jašš, Jaaden Lewis, Jakub Mokráň, Dávid Novák, Femi Odukale, Noah Reynolds, Naje Smith, Davontrey Thomas, Joe Toussaint