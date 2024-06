Boston bude o čosi silnejší. Vo finále s Dallasom nastúpi aj uzdravený Porzingis

BOSTON. Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis z Bostonu Celtics plánuje nastúpiť v prvom finálovom zápase play off NBA proti Dallasu Mavericks.

Ten je na programe v noci na piatok o 2.30 SELČ na palubovke Bostonu. Porzingis nehral pre zranenie lýtka od 29. apríla.

"Môj plán je nastúpiť. Opäť je to o pár dní viac a myslím si, že by to mohlo mať pre mňa význam. Každý deň mi dáva trochu viac času na to, aby sa to zlepšilo.