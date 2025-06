Stotožňuje sa s ambíciami klubu. Piešťany posilní švajčiarska reprezentantka

Posledných päť sezón som hrala v belgickej lige, takže je čas na zmenu. Skvelé zázemie a filozofia klubu rozhodla o tom, že toto je pre mňa správny tím,“ povedala pre klubový web Schwarzová, ktorá začínala s basketbalom vo švajčiarskom Fribourgu, ale už pred piatimi rokmi sa rozhodla odísť do Belgicka.

„Od Evity som počula o Piešťanoch skvelé veci, počas jej dvoch rokoch v klube a som rada, že si spolu zahráme. To ma presvedčilo ešte viac, aby som sa pripojila k Čakám. Teším sa už na augustový začiatok prípravy,“ dodala nová posila slovenského šampióna.

„Viem, že Piešťany majú veľké ambície, čo sa stotožňuje so mnou. Tiež mám sebavedomie, viem čo tomuto tímu môžem priniesť, aby sme dosiahli skvelé veci, nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni,“ vyhlásila Schwarzová.

„Lin k nám prichádza z belgickej ligy po niekoľkých sezónach strávených v najvyššej súťaži. Je to reprezentantka Švajčiarska, čaká ju prvá účasť na majstrovstvách Európy. Som rád, že sa nám podarilo nájsť spoločnú reč, keďže sme o ňu mali záujem už pred predchádzajúcou sezónou.

Tým, že nám odišla Nataša Taušová, tak by mala zaplniť jej pozíciu. Lin dokáže hrať aj na pozícii tri, čo môže byť fajn. Je to mladá, atletická hráčka a verím, že bude prínosom a zapadne do tímu.

Referencie, ktoré som od nej dostal od Evity a ostatných, verím, že sa naplnia a bude prospešná pre naše družstvo. Veľmi sa teším na spoluprácu a dúfam, že sa nám opäť podarí rozvíjať, respektíve posunúť jej talent na vyššiu úroveň,“ vyjadril sa tréner Piešťan Peter Jankovič.