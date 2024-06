Oslavy 100 rokov česko-slovenského basketbalu vyvrcholili v Prahe

Osobne, respektíve v zastúpení rodiny, si do Prahy prišli prevziať toto ocenenie člen Basketbalovej siene slávy Joe Lapchick, Frank Kudelka a C. J. Kupec.

Spoločným úsilím oboch strán sa podarilo obnoviť Česko-slovenské poháre mužov a žien, v budúcnosti sa navyše nevylučuje návrat spoločnej ženskej najvyššej súťaže.

"Brali sme to ako dlhodobú, nie jednorazovú akciu. Bavíme sa o spoločnej československej lige žien.

Som rád, že súťaživosť môže priniesť len to pozitívne a rozvíja sa aj po viac ako 30 rokoch od rozdelenia," povedal českým médiám predseda Českého basketbalového zväzu Miroslav Jansta.

Celodennú akciu ukončil slávnostný galavečer pre uzavretú spoločnosť, na ktorom sa zúčastnili legendy českého, slovenského a česko-slovenského basketbalu, vrátane zahraničných hostí z Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

"Pre federáciu to znamená, že sme boli jeden zo zakladateľov FIBA. Je skvelé, že si to môžeme pripomenúť a že širšia basketbalová verejnosť na to spomína v dobrom," dodal Jansta.