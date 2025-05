Oklahoma prevalcovala Minnesotu v konferenčnom finále. Po rokoch zabojuje o titul šampióna NBA

NBA - 5. zápas finále Západnej konferencie

V ďalšej fáze sa stretnú s lepším z dvojice New York Knicks a Indiana Pacers.

NEW YORK. Basketbalisti Oklahomy City Thunder postúpili v noci na štvrtok do finále zámorskej NBA.

Vo finále Východnej konferencie vedie Indiana Pacers nad New Yorkom Knicks 3:1 na zápasy, piaty duel je na programe v piatok o 2.00 SELČ na palubovke Knicks.

„Je to krok správnym smerom, ale máme pred sebou ešte veľa práce, aby sme dosiahli náš konečný cieľ. Vieme to, takže sa na to sústredíme,“ povedal Gilgeous-Alexander podľa AFP.

„Máme 17 chalanov v kádri, ktorí dajú všetko do každého zápasu, či už je to rozhodujúci duel alebo nie. Je to len ďalší krok na ceste. Stále máme pred sebou ešte finále, takže sme ešte neskončili,“ uviedol Holmgren a nadviazal na neho Jalen Williams:

„Celú sezónu sme prešli vzostupmi a pádmi, čo nás len posilnilo. Podarilo sa nám stmeliť sa a zlepšiť, a preto sme teraz tu. Stále máme čo robiť, ale je to veľmi vzrušujúce.“

Spokojný bol aj tréner tímu Mark Daigneault: „Títo chlapci sú výnimoční. Robia všetko správne. Sú profesionáli, majú vysokú morálku, sú súťaživí a predovšetkým sú tímoví hráči.“

Kouč Minnesoty Chris Finch uznal kvality súpera: „Zdolal nás lepší tím.“