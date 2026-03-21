Šampióni NBA odmietli návštevu Bieleho domu. Načasovanie nebolo správne, uviedol klub

Hráči Oklahoma City. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. mar 2026 o 11:07
Basketbalisti majstrovského tímu NBA Oklahoma City Thunder neabsolvujú cez víkend tradičnú návštevu v Bielom dome u prezidenta Donalda Trumpa.

Hovorca úradujúcich šampiónov, ktorých v sobotu čaká vo Washingtone zápas s miestnymi Wizards, odmietnutie pozvánky zdôvodnil nedostatkom času.

"Boli sme v kontakte s Bielym domom a vážime si komunikácie, ale načasovanie jednoducho nebolo správne," uviedol klub vo vyhlásení.

Návštevy víťazných tímov hlavných zámorských súťaží v Bielom dome, ktoré sú tradíciou od roku 1963, sú politicky napätou témou už od Trumpovho prvého funkčného obdobia.

Ako prví sa rozhodli pozvanie otvorene bojkotovať v roku 2017 basketbalisti Golden State, o rok neskôr Trump na poslednú chvíľu zrušil stretnutie so šampiónmi NFL Philadelphia Eagles po tom, ako pozvanie hodlala ignorovať väčšina tímu a do Oválnej pracovne sa chystala len zhruba desiatka hráčov.

Naposledy odmietli návštevu americké hokejistky po zisku zlatých olympijských medailí, oficiálne kvôli termínovej kolízii s inými povinnosťami. Ich reprezentační kolegovia, ktorí v Miláne rovnako vybojovali zlato, Biely dom navštívili a zúčastnili sa aj na prejave prezidenta Trumpa.

    dnes 11:07
