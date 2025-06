VIDEO: Oklahoma drámu nedovolila. Na úvodnú prehru odpovedala presvedčivým výkonom

NBA - 2. zápas finále play-off

Kľúčovou pasážou stretnutia bola druhá štvrtina, ktorú Oklahomčania vyhrali 33:21, dostali sa do dvojciferného vedenia a po zmene strán už súpera nepustili bližšie ako na 13 bodov.

Hráči Thunder v prvom meraní síl premrhali náskok 15 bodov a rovnakú chybu už nezopakovali. V tohtoročnej play off ešte neprehrali dvakrát v sérii.

Triumf riadil Shai Gilgeous-Alexander s 34 bodmi a 8 asistenciami. Najlepším strelcom Pacers bol Tyrese Haliburton so 17 bodmi.

Indiana opäť ukázala, že má kvalitný široký káder, až sedem hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel vrátane kompletnej základnej päťky, no na úspech to nestačilo.

Domáci dokázali pribrzdiť dirigenta hry Pacers Haliburtona, ktorý mal po troch štvrtinách na konte iba päť bodov.

„V druhej štvrtine nám to uletelo. Stále sú to však rovnaké preteky. Po prvých dvoch dueloch je to 1:1 a teraz ideme domov,“ snažil sa hodiť nezdar za hlavu Haliburton.