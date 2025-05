Toľko bodov ešte nikdy nedal. Hviezdny hráč Oklahomy a MVP súťaže ťahá svoj tím do finále NBA

NBA - 4. zápas finále Západnej konferencie

NEW YORK. Basketbalisti Oklahoma City Thunder sú krok od postupu do finále play off zámorskej NBA.

V noci na utorok uspeli na palubovke Minnesoty Timberwolves 128:126 a v konferenčnom finále na západe vedú už 3:1.

VIDEO: Zostrih zápasu Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder