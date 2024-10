Ak chcú pomýšlať na postup, musia vyhrať. Levice chcú zopakovať triumf z Cypru

LEVICE. Basketbalisti Patriotov Levice si chcú v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) proti cyperskému tímu Anorthosis Famagusta poistiť druhú pozíciu v tabuľke. Zástupca Tipos SBL zakončí sériu domácich zápasov vo štvrtok, zatiaľ čo súper prichádza získať prvý úspech a oživiť svoje postupové nádeje. Pred týždňom síce úradujúci majster Slovenska zaznamenal v skupinovej fáze EP FIBA prvú prehru v tomto ročníku, keď nestačil na turecký Bursaspor, ale v domácej súťaži sa naladil cenným úspechom v Handlovej.

"Atmosféra v tíme je dobrá, naladili sme sa víťazne ligovým zápasom v Handlovej. Verím, že nám to pomôže aj v domácom stretnutí proti Famaguste. Doterajšia bilancia v Európskom pohári FIBA je pozitívna a myslím si, že pred začiatkom skupinovej fázy by sme to brali všetkými desiatimi. Sme radi, ale chceme to teraz potvrdiť," vyhlásil pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

Z pohľadu oboch tímov ide o dôležitý duel. Famagusta je zatiaľ v B-skupine bez víťazstva a ak chce ešte rozmýšľať nad ďalším účinkovaním v súťaži, tak musí bezpodmienečne vyhrať. Patrioti sú naproti tomu na druhej pozícii a stále majú všetko vo vlastných rukách. "Všetci vieme, že tento zápas musíme vyhrať, ak chceme mať šancu na postup. Sme koncentrovaní a pripravení, aby sme to vo štvrtok zvládli. V prvom zápase sme hrali náš basketbal vtedy, keď to bolo potrebné. Zvládli sme ich nápor a energiu z publika," povedal krídelník Stephon Jelks. V prvom vzájomnom meraní síl zvíťazil slovenský tím na cyperskej pôde 83:72 po dramatickom rozuzlení. "Asi každému príde na um záverečná minúta, v ktorej to vrelo a boli tam emócie. Bol to však veľmi ťažký duel, v podstate celý čas bol vyrovnaný, keďže žiaden tím si nevedel vytvoriť väčší náskok. Medzitým sa Famagusta posilnila, príde s obmeneným kádrom, preto sa z prvého zápasu nedá úplne vychádzať. Verím, že čo môžeme zopakovať, je víťazstvo," vrátil sa kouč Patriotov k tomuto stretnutiu. Medzitým sa ich súper výrazne posilnil, do svojho družstva doviedol reprezentanta Gruzínska Dudu Sanadzeho a dvojicu Jordan Williams, Marques Townes. S ich príchodmi vzrástla kvalita, no želaný úspech to zatiaľ neprinieslo. "Káder majú mierne obmenený, ale pravdepodobne budú hrať rovnakým štýlom. Individuality, ktoré prišli, sú výrazné a útočne sa veľmi presadzujú. Budeme si musieť dať pozor na týchto hráčov, ale aj na tých, ktorí nám robili problémy v prvom vzájomnom stretnutí. Je na nás, aby sme sa na toto všetko nastavili,“ dodal Madzin na margo Famagusty. Opäť sa dá očakávať výborná kulisa v levickej športovej hale, vzhľadom na doterajšie výsledky a postavenie v skupine, by mali domácich za víťazstvom hnať zaplnené tribúny. "Verím, že sa nám podarí naplniť halu. Máme najlepších fanúšikov v slovenskej lige, sú našim šiestym hráčom a dodávajú skvelú atmosféru. Vedia, ako dôležitý zápas je nielen pred nami, ale aj pred slovenským basketbalom," zamyslel sa Jelks.