Slováci v kvalifikácii opäť prehrali. Zostávajú poslední

Luca Banchi, tréner Lotyšska: "Veľmi vzrušujúci zápas. Po Belehrade je to ďalší tesný výsledok, ktorý ukázal, že naša skupina bude veľmi vyrovnaná. Prístup k zápasu bol okej, hrali sme solídnu obranu a excelentne v útoku. Vytvorili sme si mnoho voľných pozícií, ale nepremenili sme ich. To ovplyvnilo naše sebavedomie. Krok po kroku sme spomalili našu hru, po polčas sme zmenili tvár našej hry.

V koncovke sme našli dobré pozície, v závere bol tím konzistentný v obrane a v útoku. Kontrolovali sme doskok, postrážili sme si hru 1 na 1 a v útoku sme si posúvali loptu tak, že sme mali voľné pozície. Máme prvé víťazstvo a ja mám z toho pred ďalšími zápasmi dobrý pocit."

Kristers Zoriks, hráč Lotyšska: "V útoku sme mali dobré pozície, no jednoducho to nepadalo. V prvom polčase sme dostali len niečo vyše 30 bodov, čo nie je zlé. V druhom polčase sme začali hrať rýchlejšie, v koncovke sme premenili kľúčové strely a vyhrali sme."

Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: "Gratulujem nášmu súperovi a tiež veľká vďaka patrí môjmu tímu, ktorý bojoval až do konca. Po prvom zápase proti Belgicku sme sa dosť zlepšili. Pre nás je to po dlhom čase nový level, budujeme nové a mladé družstvo. Verím, že od zápasu k zápasu sa budeme zlepšovať. Prehrali sme po drobných detailoch, tie prídu so skúsenosťami z podobných zápasov."

Vladimír Brodziansky, hráč Slovenska: "Lotyši majú dobrých hráčov na všetkých postoch. Hrali veľmi dobre, na konci trafili ťažké strely, klobúk dole. Na konci premieňali skvelí hráči strely, my sme nepremenili. Dobrá lekcia, z ktorej sa musíme poučiť a zahrať lepšie v koncovke. Vyhrávali sme. Treba na to nadviazať a pokračovať v tejto intenzite."