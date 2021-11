Po polčase sa držali o bod. Slovenskí reprezentanti prehrali s Belgickom

Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: „Prehrali sme všetky súboje 1 na 1, všade sme boli neskôr, mäkší, to bol hlavný rozdiel. V prvých dvoch štvrtinách sme hrali dobre. Máme pred sebou dobrú možnosť, aby sa slovenský tím zlepšoval.“



Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: „Myslím si, že prvých 20 minút sme hrali vyrovnanú partiu, aj napriek tomu, že nám na začiatku súper trochu odišiel.

Dokázali sme však na to zareagovať a vrátiť sa do stretnutia. Žiaľ, v druhom polčase sme už na takú šnúru Belgicka nedokázali dobre zareagovať. Nepadli nám tam niektoré vyložené šance, spravili sme chyby a súper to potrestal."

Dario Gjergja, tréner Belgicka: „Som šťastný, že sme vyhrali a túto kvalifikáciu sme odštartovali víťazstvom vonku. Je to vždy nebezpečné, keďže neviete, či ste sa dostatočne pripravili a či to bolo správne.

Videli sme, že Slováci to v bubline viackrát dokázali, že stiahli z manka. Druhý polčas bol v defenzíve z našej strany lepší, v poslednej štvrtine sme ich udržali na 11 bodoch.“