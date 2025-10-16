Sacramento si poistilo Murrayho. Nová zmluva mu vynesie 140 miliónov

NEW YORK. Americký basketbalový klub Sacramento Kings sa dohodol na predĺžení zmluvy s útočníkom Keeganom Murrayom.
Dvadsaťpäťročný Američan podpísal päťročný kontrakt v celkovej hodnote 140 miliónov dolárov.
Murray vstupoval do posledného roka nováčikovskej zmluvy, ktorú uzavrel so súčasným zamestnávateľom v roku 2022 po tom, čo si ho Sacramento vybralo ako štvrtého v poradí vo vstupnom drafte.
Murray sa v roku 2023 dostal do All-star tímu nováčikov a skončil piaty v poradí o nováčika roka.
„Kráľom“ vtedy dopomohol ukončiť najdlhšiu sériu bez účasti v play off po 16 sezónach.
Vo všetkých troch ročníkoch zaznamenal najmenej 150 úspešných trojkových pokusov. Murray vynechá začiatok sezóny po tom, čo v úvode tohto týždňa podstúpil operáciu ľavého palca.
Podľa zdroju agentúry AP, ktorý prezradil informáciu pod podmienkou zachovania anonymity, sa klub dohodol aj na ročnom kontrakte so skúseným Russellom Westbrookom.
Dohodu ešte Sacramento oficiálne neoznámilo, no 36-ročného rozohrávača čaká 18. sezóna v profilige.