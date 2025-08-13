Ružomberok získal talentovanú tínedžerku z Košíc. Suja: Má čo ponúknuť

Vpravo Katarína Šedivá.
Vpravo Katarína Šedivá. (Autor: TASR)
TASR|13. aug 2025 o 12:18
V uplynulom ročníku extraligy sa prezentovala priemerom 10,2 bodu na zápas.

RUŽOMBEROK. Tretí tím uplynulej sezóny najvyššej slovenskej ženskej basketbalovej súťaže MBK Ružomberok privítal novú posilu. Z Young Angels Košice prišla slovenská reprezentantka do 20 rokov Katarína Šedivá.

Sedemnásťročná basketbalistka je treťou letnou posilou „Ruže“ po Američanke I´yanne Lopsovej a Sofii Živaljevičovej z Čiernej Hory.

V uplynulom ročníku extraligy sa prezentovala priemerom 10,2 bodu na zápas.

„Ide o mladú, perspektívnu hráčku, ktorá už aj v extralige ukázala svoju kvalitu. Šedivá sama prejavila záujem v našom klube pôsobiť.

My sme ju, samozrejme, prijali s otvorenou náručou. Je to basketbalistka, ktorá nám už teraz má čo ponúknuť.

Je výborná na doskoku, tiež so slušnou vnútornou hrou a hlavne s veľkým potenciálom, pričom môže nastupovať na poste ´trojky´ i ´štvorky´,“ uviedol pre TASR tréner kolektívu z Liptova Juraj Suja.

MBK Ružomberok zároveň v uplynulých dňoch informoval, že pod Čebraťom pokračujú Danica Ďuratná, Diana Mikovčáková, Mária Štefančová, Anna Kaľužná, Andrea Andělová či Terézia Kraislová.

    Vpravo Katarína Šedivá.
    Vpravo Katarína Šedivá.
    Ružomberok získal talentovanú tínedžerku z Košíc. Suja: Má čo ponúknuť
    dnes 12:18
