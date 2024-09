Basketbalisti Levíc sa do finále nepozrú, stroskotali na estónskom majstrovi

Michal Madzin, tréner Levíc: „Veľmi ťažko sa mi to hodnotí. Nemali sme dobrý vstup, prvá štvrtina nebola z našej strany dobrá, Kalev si vytvoril náskok. Klobúk dole pred nami, že sme dokázali v tretej a štvrtej štvrtine stiahnuť vždy na taký rozdiel, že sa rozhodovalo v jednom útoku alebo v obrane. Vo veľmi dôležitých a ťažkých momentoch prišli veľké strely, či Kaukiainena alebo Kurbasa, ktoré nás vždy ako keby zaklincovali a dali ako keby späť náskok do rúk súperom. V momentoch, keď sme sa dotiahli, tak im padli strely, ale to je basketbal. Myslím si, že často sme mali aj lepšie pozície, ale nedokázali sme ich premeniť. O tom to je, v daný moment musíme nájsť riešenia a sebavedomie správne zakončiť. Po zápase to teraz veľmi škrie a mrzí. Bol to hrateľný zápas, to teraz mrzí.“

David Abrhám, hráč Levíc: „Prvý polčas sme sa trochu trápili, nebol to z našej strany taký vstup do zápasu, ako tomu bolo proti Gruzíncom. Bojovali sme, ale Kalev hral veľmi fyzicky. Mali sme veľa problémov, s ich fyzickou hrou sme sa nevedeli vyrovnať. Našťastie, v tretej štvrtine sme dokázali ich náskok stiahnuť našou bojovnosťou a dali sme nejaké koše. Aspoň to je pozitívne, že sme nedali dole hlavy a bojovali. Žiaľ, nepodarilo sa to otočiť na našu stranu. Nepadli nám nejaké strely, Kalev trafil niečo. Urobili sme chyby v obrane, manko opäť narástlo na 10-12 bodov a už sme s tým nič nedokázali spraviť. Nie je moc čo vytknúť, rozhodlo mnoho maličkostí. Do budúcna musíme na tom popracovať, aby sme dokázali lepšie brániť.“