Inter chce hrať seriózny európsky basketbal, verí v špičkovú medzinárodnú konfrontáciu

Mnohí tréneri či hráči súperov ho ale na papieri radili oveľa vyššie. Potvrdil to v prvom kole vyraďovacej fázy proti Prievidzi.

BRATISLAVA. Do minulosezónneho play-off Niké SBL vstupoval bratislavský Inter ako nasadená sedmička po základnej časti.

Nová hala vzbudila záujem

„Motivuje nás to nielen k vyšším cieľom, ale aj k účasti v niektorej z európskych súťaží,” dodal.

„Záver predchádzajúcej sezóny spojený s návratom do športovej haly na Pasienkoch nám ukázal seriózny záujem bratislavského fanúšika o basketbal v hlavnom meste,” povedal pre Sportnet.

Do súťaže sa idú pobiť o víťazstvá: „Urobíme všetko pre to, aby sme vzorne reprezentovali slovenskú ligu a slovenský basketbal,” vraví GM Interu.

Inter navyše v lete podpísal zmluvu so slovenským reprezentantom Samuelom Volárikom, ktorý strávil posledné dve sezóny na juhu Slovenska v Komárne.

„Môžeme sa pomerať s inými klubmi a inými krajinami,” priznal pre klubový web Aramis Naglič. Staronový kouč Interu verí, že aj zvyšné slovenské kluby by sa mali usilovať o európsko konfrontáciu.

Bude sa teraz história opakovať? „Až samotná sezóna a súboje v domácej lige a v medzinárodnej konfrontácii ukážu, do akej mieri sme boli úspešní pri našej selekcii,” zakončil na margo posíl Michal Ondruš.

„Primárnym cieľom pri stavbe tímu a to nielen hráčskeho ale aj trénerského je snaha o zvýšenie kvality v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami,” priznal Ondruš.

Chcú byť podľa jeho slov dôstojným súperom každému tímu, no ako nováčik v súťaži si nerobia veľké oči.

Chceli vraj priniesť fanúšikom do Spišskej Novej Vsi kvalitnejší basketbal. Druhým dôvodom bola kvalitnejšia európska konfrontácia.

Generálny manažér klubu Michal Búza vysvetlil, že klub mal dva hlavné dôvody zapísania sa do nadnárodnej súťaže.

„Aj ostatné slovenské kluby musia podľa môjho názoru hľadať možnosti kontinuálneho pôsobenia v Európe, ako sa len dá. Na konci to prinesie výsledky,” vysvetlil.

„Naša myšlienka bola mať štvoricu nosných slovenských hráčov a štyroch import hráčov, čiže základná rotácia by bola o ôsmich hráčoch, ku ktorým by sa pridali naši mladí hráči,” dodal Búza.

To sa im ale podľa jeho slov nepodarilo naplniť, keďže slovenských hráčov je na trhu málo. „Nakoniec budú len traja a zvyšok musíme zaplniť zahraničnými hráčmi,” ozrejmil.

Stále tak hľadajú ideálnych legionárov do tímu pre novú sezónu: „Tento proces stále prebieha a verím, že do začiatku prípravy sa to podarí,” zakončil Búza.