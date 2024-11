Nahnevala ho kritika. Embiid dostal trojzápasový dištanc za incident s novinárom

Držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča profiligy za rok 2023 a člen úradujúceho zlatého olympijského tímu USA sa dostal do "slovnej hádky" s novinárom Marcusom Hayesom z Inquireru, do ktorého strčil, ale údajne nepadol žiadny úder.

Hviezdny hráč Philadelphie 76ers strčil do novinára z denníka Philadelphia Inquirer, ktorý na jeho adresu nedávno napísal kritický komentár a spomenul v ňom Embiidovho syna i zosnulého brata.

NEW YORK. Americký basketbalista Joel Embiid dostal v zámorskej NBA trojzápasový dištanc bez nároku na plat.

"Vzájomný rešpekt je vo vzťahu hráčov a médií v NBA prvoradý. Hoci chápeme, že Joela urazila osobná povaha pôvodnej verzie článku, interakcie musia zostať profesionálne z oboch strán a nikdy nemôžu prepuknúť v niečo fyzické," uviedol výkonný viceprezident a šéf basketbalových operácií NBA Joe Dumars.

Embiidov trest začne platiť od prvého zápasu, keď bude fit a pripravený hrať. V názorovom článku zameranom na hráčove problémy so zraneniami Hayes spochybnil odhodlanie hviezdy Sixers.

"Joel Embiid neustále poukazuje na narodenie svojho syna Arthura ako na hlavný zlomový bod svojej basketbalovej kariéry. Často hovorí, že chce zanechať odkaz pre chlapca pomenovaného po jeho mladšom bratovi, ktorý tragicky zahynul pri automobilovej nehode, keď bol Embiid v prvom roku svojho pôsobenia v tíme 76ers.

No na to, aby ste boli skvelí vo svojej práci, musíte najprv prísť do práce. Embiid bol skvelý práve naopak," napísal Hayes podľa AFP.