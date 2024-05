Veľké prekvapenie v draftovej lotérii NBA. Právo prvého výberu bude mať Atlanta

CHICAGO. Jednotku draftu basketbalovej NBA bude vyberať nadchádzajúce leto klub Atlanta Hawks. Rozhodla o tom draftová lotéria v Chicagu.

Hawks získali právo prvého výberu vôbec po prvýkrát v histórii. V sezóne pritom nepatrili medzi "tankujúce" kluby, v základnej časti obsadili vo Východnej konferencii 10. priečku a postúpili do vyraďovacej časti.

Už v prvom zápase play in však prehrali na palubovke Chicaga a nepostúpili do play off. V draftovej lotérii mali šancu na prvú pozíciu iba 3%.