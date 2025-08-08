Zámorská WNBA si nevie dať rady. Diváci naďalej hádžu na plochu sexuálne pomôcky

logo zámorskej ženskej basketbalovej WNBA
logo zámorskej ženskej basketbalovej WNBA (Autor: TASR/AP)
TASR|8. aug 2025 o 14:39
ShareTweet0

Za posledné dni sa to stalo už najmenej štvrtýkrát.

NEW YORK. Počas štvrtkového zápasu v zámorskej ženskej súťaži WNBA pristála na palubovke sexuálna pomôcka.

Stalo sa to už najmenej štvrtýkrát za uplynulých desať dní. Ako uviedla agentúra AP, ide o narastajúci problém v ženskej basketbalovej lige.

Tentoraz pomôcka pristála na palubovke v Chicagu v posledných sekundách, domáci tím Sky zdolal hosťujúcu Atlantu Dream 86:65. Rovnakú situáciu videli diváci od 29. júla v Atlante, Chicagu a Los Angeles. Dvoch mužov doteraz zatkli v štátoch Georgia a

Arizona v súvislosti s týmito incidentmi. Sú obvinení z výtržníctva, neoprávneného vstupu na pozemok, verejnej neslušnosti a neslušného odhaľovania. Ak ich odsúdia, hrozia im pokuty alebo väzenie.

WNBA vo vyhlásení dôrazne odsúdila incidenty a pohrozila trestami. Hráči a tréneri WNBA incidenty kritizovali. „Všetci sa snažia zabezpečiť, aby WNBA nebola vtip a aby sa brala vážne, a potom sa stane toto,“ povedala Sophie Cunninghamová z Indiany Fever.

Basketbal

Basketbal

    logo zámorskej ženskej basketbalovej WNBA
    logo zámorskej ženskej basketbalovej WNBA
    Zámorská WNBA si nevie dať rady. Diváci naďalej hádžu na plochu sexuálne pomôcky
    dnes 14:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Zámorská WNBA si nevie dať rady. Diváci naďalej hádžu na plochu sexuálne pomôcky