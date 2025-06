Miliardár v tridsiatke? Do NBA sa dostal generačný talent, Slovák chce ísť o rok na draft

Expert na draft do NBA a novinár z The Athletic Sam Vecenie ho zaradil spomedzi najväčších draftových talentov poslednej dekády na druhé miesto za Victora Wembanyamu.

V roku 2029 by mohol podpísať tzv. “supermax extension” za 359 miliónov dolárov na ďalších päť ročníkov. V roku 2035 by ju mohol predĺžiť za 509 miliónov dolárov na ďalších päť sezón.

Dohromady to vychádza na 930 miliónov dolárov vo veku 32 rokov, čo by znamenalo, že do konca kariéry by len basketbalom zarobil viac než miliardu.

Ak by sme do toho započítali príjmy z reklám a pod, Flagg by sa stal miliardárom už pred dovŕšením tridsiatich rokov.

Slovák chce byť o rok na drafte

Zaujímavé však bude sledovať nasledujúce draftové ročníku. Na amerických univerzitách v prestížnej NCAA budú v nasledujúcom ročníku pôsobiť dvaja slovenskí basketbalisti.