Nepríjemná správa pre Srbsko. Hviezda vynechá zvyšok Eurobasketu pre zranenie

Srbský basketbalista Bogdan Bogdanovič vynechá zvyšok turnaja Eurobasket (ME v basketbale) pre zranenie, tvrdí to srbský portál Meridian Sport. Informáciu neskôr potvrdil aj srbský basketbalový zväz na sociálnej sieti X.
Kapitán srbskej reprezentácie dostal verdikt od lekárskeho tímu Clippers po zranení, ktoré utrpel v zápase proti Portugalsku.
Ďalšie vyšetrenia odhalili natrhnutý zadný stehenný sval, čo pre Bogdanovića znamená koniec účinkovania na turnaji.
Dlhoročný člen národného tímu má na konte striebro a bronz z olympijských hier, dve strieborné medaily zo svetového šampionátu a jedno striebro z Eurobasketu.
Ak Srbsko triumfuje, Bogdanović si konečne pripíše zlatú medailu, hoci len ako divák – a to môže byť obrovskou motiváciou pre zvyšok tímu, dodáva zdroj.