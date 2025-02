Ťažko ho zastaviť, opísal eso Belgicka. Naglič: Zdvihli sme kredit slovenského basketbalu

„Pomaly sme zabudli na frustráciu zo zápasu so Španielskom,” povedal najnovšie šéf slovenskej lavičky.

„Mali by sme vyhrať šestnásťbodovým rozdielom proti Belgicku,” upozornil na športovú matematiku Naglič.

Slovenskí basketbalisti sa najnovšie pokúsia opäť prekvapiť. V závere kvalifikácie na ME v basketbale 2025 vyzvú vonku Belgicko (20. február) a doma Lotyšsko (23. február).

Podľa Nagliča sa v zahraničí pozerajú na slovenský basketbal s väčším uznaním: „Zdvihli sme kredit slovenského basketbalu. Chcel by som ukončiť kvalifikáciu aspoň s jednou výhrou.”

Na snímke tím Slovenska (vpravo) a družstvo Španielska (vľavo) stoja počas hymien pred zápasom 3. kola C-skupiny kvalifikácie ME 2025 v basketbale mužov Slovensko - Španielsko. (Autor: TASR)

Belgickí basketbalisti sa nazývajú sa “Belgické levy”. Lev je ríši zvierat vždy verný svojej svorke, to platí aj o ich tíme: „Hlavným cieľom Belgicka je hrať so srdcom a mať kolektívne hodnoty,” tvrdil pred rokom pre Sportnet belgický novinár Benoit Peeters.

Ihring priemeruje viac než deväť asistencií na duel v poľskej lige, zatiaľ čo Krajčovič patrí medzi najpresnejších strelcov (viac ako 42-percentná úspešnosť za tri body) v druhej najvyššej nemeckej súťaži.

Lichotia mu komplimenty od slávneho trénera

Gjergja, kouč Belgičanov, ich po dueli chválil: „Máte dobrý tím. Brodziansky je skvelý hráč, aj Ihring či Krajčovič.”

Sňal pomyselný klobúk pred celým slovenským basketbalom. „Je to viac štruktúrované. Nevravím to len preto, že Aramis je môj kamarát, myslím to vážne.”

Krajčovič padol v novembri do oka aj jednému z najslávnejších európskych trénerov – Sergiovi Scariolovi.

„Najväčší kompliment patrí Krajčovičovi. Museli sme kvôli nemu meniť obranu. Bol takmer nezastaviteľný,” opísal jeho výkon.

„Lichotí mi to,” priznal najnovšie Krajčovič. „Pousmejem sa nad tým, ale hlavne ide o tímový výkon,” dodal.