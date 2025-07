Prievidza si vybrala ťažšiu cestu. Zabojuje o Európsky pohár, chce čeliť veľkým tímom

Prievidza sa prebojovala v predchádzajúcej edícii z kvalifikácie ako tzv. „lucky loser“, napokon spoločne s Levicami boli v hre o postup do ďalšej fázy EP FIBA.

Je to riskantné, pretože musíme prejsť cez kvalifikáciu, kým v ENBL by sme mali garantované miesto. Pre Prievidzu je to veľká šanca ukázať sa na medzinárodnej úrovni,“ prezradil športový riaditeľ klubu Matthias Haufer.

Štvrťfinalista z predchádzajúceho ročníka Tipos SBL sa dostal medzi osmičku nasadených tímov pred žrebom kvalifikácie a skupinovej fázy EP FIBA.