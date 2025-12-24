Dali sme im vianočný darček, vravel Madzin. Šláger rozhodlo napokon predĺženie

V predvečer Štedrého dňa ponúkla najvyššia basketbalová súťaž na Slovensku atraktívne divadlo.
Stretli sa dvaja zástupcovia v pohárovej Európe, domáce Levice a Prievidza a čakal sa vyrovnaný duel. Scenár sa naplnil do bodky, rozhodlo ho až predĺženie.
Levice si udržali prvé miesto v tabuľke, na úspech sa však poriadne nadreli. „Bol to veľmi náročný zápas, nevedeli sme sa odpútať od súpera na viac ako 2 až 4 body, aby sme mali pohodu. To nás nenechávalo pokojnými,“ povedal pre TV JOJ Šport tréner domácich Michal Madzin.
Duel sledovala plná hala, išlo o súboj top tímov. Levice hrajú Ligu majstrov, kde sa dostali do play in, teda 24 najlepších tímov súťaže.
Prievidza hrá Európsky pohár FIBA, je v druhej fáze medzi 16 najlepšími tímami súťaže. A v tabuľke to bol súboj prvého so štvrtým.
Dali im vianočný darček
Levice mali zápas v koncovke riadneho hracieho času vo svojich rukách, 5 sekúnd pred koncom viedli 75:72 a mali loptu v rukách.
Ale prišlo zlé rozhodnutie McGilla a následne s klaksónom inkasovali trojku od polovice ihriska od Bishopa.
„My sme im dali vianočný darček. Doskočili sme útočný doskok a stačilo nám to držať v rukách a namiesto toho sme chceli zakončiť,“ krútil hlavou Madzin.
V predĺžení domáci prehrávali o 6 bodov tri minúty pred koncom 77:83, ale koncovka a lepšie rozhodnutie Levíc rozhodli o ich víťazstve, keď mali bodovú šnúru so skóre 11:2. Napokon triumfovali 88:85.
„Prievidza išla do šesťbodového vedenia, ale dokázali sme sa vzchopiť a vrátili sme sa do zápasu. Keď získala vedenie, tak sme sa museli vrátiť k tomu, čo sme robili predtým.
To bolo pre nás kľúčové. Všetko je ako má byť, ale musíme sa poučiť z viacerých vecí,“ dodal Madzin.
Prehra mrzí
Kouč Prievidze Gareth Murray bol spokojný s niektorými fázami zápasu, prehru však samozrejme niesol ťažko:
"Prehra nás veľmi mrzí. V predĺžení sme si vypracovali slušný náskok, ale keďže sme dohrávali zápas bez rozohrávačov, záver sme nezvládli.
Chcem pochváliť hráčov za bojovný výkon. Bol to kvalitný zápas dvoch tímov, ktoré reprezentujú Slovensko v pohárovej Európe. Fanúšikom sa stretnutie muselo páčiť."
Prievidza do konca roka odohrá ešte jeden zápas, v utorok ju čaká banícke derby proti Handlovej.
"Prvá časť sezóny bola pre nás veľmi náročná. Dnešný zápas bol dvadsiatypiaty, ktorý sme doposiaľ odohrali v tomto ročníku. Väčšina tímov v slovenskej lige doteraz odohrala 13-14 zápasov.
Máme nejaké zranenia, niektorých hráčov trápia choroby, ale bojujeme. Bojovať budeme až do konca sezóny," dodal kouč Prievidze pre portál sbl.slovakbasket.sk.