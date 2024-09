Slovák prišiel po 40 rokoch o rekord mítingu. Austrálčan ho prekonal o dva centimetre

Muži:

100 m: 1. Ackeem Blake (Jam.) 9,93 s, 2. Christian Coleman (USA) 10,00, 3. Fred Kerley (USA) 10,01

400 m: 1. Charles Dobson (V. Brit.) 44,49 s, 2. Kirani James (Grenada) 44,63, 3. Muzala Samukonga (Zambia) 44,69

1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:30,37 min, 2. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:30,93, 3. Cole Hocker (USA) 3:30,94

5000 m: 1. Berihu Aregawi (Et.) 12:43,66 min, 2. Hagos Gebrhiwet (Et.) 12:44,25, 3. Telahun Haile Bekele (Et.) 12:45,63

110 m prek.: 1. Sasha Zhoya (Fr.) 13,16 s, 2. Lorenzo Ndele Simonelli (Tal.) 13,22, 3. Freddie Crittenden (USA) 13,24

3000 m prek.: 1. Amos Serem (Keňa) 8:06,90 min, 2. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:08,60, 3. Mohamed Amin Jhinaoui (Tun.) 8:09,68

diaľka: 1. Tajay Gayle (Jam.) 828 cm, 2. Simon Ehammer (Švajč.) 816, 3. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 815

žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 611 cm, 2. Emmanuel Karalis (Gréc.) 582, 3. Ben Broeders (Belg.) a Sam Kendricks (USA) obaja po 582

disk: 1. Matthew Denny (Austr.) 69,96 m - kontinentálny rekord, 2. Mykolas Alekna (Litva) 68,86, 3. Lukas Weißhaidinger (Rak.) 66,52;

Ženy:

100 m: 1. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,88 s, 2. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 10,92, 3. Marie-Josée Ta Louová-Smithová (Pobr. Slon.) 11,05

400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 49,45 s, 2. Alexis Holmesová (USA) 50,32, 3. Rhasidat Adelekeová (Ír.) 50,96

800 m: 1. Mary Moraaová (Keňa) 1:56,56 min, 2. Georgia Bellová (V. Brit.) 1:57,50, 3. Natoya Gouleová-Toppinová (Jam.) 1:58,94

trojskok: 1. Leyanis Perezová-Hernandezová (Kuba) 14,37 m, 2. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,22; 3. Ackelia Smithová (Jam.) 14,11

výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 197 cm, 2. Nicola Olyslagersová (Austr.) 197, 3. Iryna Heraščenková (Ukr.) 192

guľa: 1. Sarah Mittonová (Kan.) 20,25 m, 2. Chase Jacksonová (USA) 19,90, 3. Yemisi Ogunleyeová (Nem.) 19,72

disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 68,47 m, 2. Feng Pin (Čína) 67,49, 3. Yaime Pérezová (Kuba) 66,96