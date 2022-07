Amusanová prekonala svetový rekord, stala sa prvou nigérijskou majsterkou sveta

Vo finále získala historicky prvé zlato pre svoju krajinu a bežala ešte rýchlejšie, no víťazný výkon 12,06 s nevošiel do tabuliek pri príliš silnú podporu vetra +2,5 m/s.

"Verila som mojim schopnostiam, no na tomto šampionáte som neočakávala svetový rekord. Cieľ bol iba predviesť čo najlepší výkon a zvíťaziť, tak ako vždy. Svetový rekord je bonus. Vedela som, že na to mám, ale nemohla som uveriť obrazovke po semifinále," povedala prvá nigérijská majsterka sveta pre agentúru AFP.

"Pred finále som sa snažila zostať pokojná, zhlboka som sa nadýchla a myslela som na to, že musím splniť moju úlohu. Vyšlo to veľmi dobre. Cítila som, že to bolo rýchle, no nečakala som, že to bolo až také rýchle," dodala Amusanová.