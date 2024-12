Kúpil si kosačku, aby mal kde trénovať. Keď odhodil kladivo na garáž, volali policajtov

Hod kladivom nepatrí na mítingoch medzi vychytené atletické disciplíny, ale v slovenských podmienkach má tradíciu a najmä v ére samostatnosti aj úspechy z vrcholných podujatí. Je to aj zásluha MARCELA LOMNICKÉHO, piateho kladivára olympijského finále v Riu de Janeiro 2016. Po prechode z krasokorčuľovania na atletiku vyskúšal všetko, kladivo bola posledná voľba. „Na atletike je krásne, že ponúka disciplínu pre každý somatotyp, a to sa mi najviac páči. Pokiaľ je človek talentovaný a má chuť pracovať, môže si nájsť svoju cestičku k úspechu,“ vraví v podcaste Vykroč 37-ročný rodák z Nitry.

Prečo sa guľa na oceľovom drôte vážiaca 7 a štvrť kilogramu volá kladivo? Na túto otázku neviem ani ja odpovedať, ale kedysi veľmi dávno to vyzeralo ako kladivo. Videl som fotky staré možno 150-200 rokov, keď sa s týmto športom začínalo a naozaj to vyzeralo ako kladivo s veľmi dlhou rúčkou, ktoré hádzali „borci“ ešte pred novodobou olympiádou. Neskôr sa to transformovalo na sedem a štvrť kilogramovú guľu s drôtikom a vyzerá to úplne inak.

Skúšali ste niekedy hádzať aj s naozajstným kladivom? Nie, nikdy. Ale niekedy sa s ľuďmi bavíme a doberáme, ako by som zahodil kladivo, ale ešte som to nikdy neskúšal. Vo svojich šiestich rokoch ste sa v hokejovej Nitre postavili na krasokorčuliarske korčule. Tomuto športu ste sa venovali štyri roky, osud však nechcel, aby sme sa tu dnes rozprávali s nástupcom Jozefa Sabovčíka. Prechod z krasokorčuliarskeho ľadu do vrhačského kruhu nie je bežný úkaz. Ako sa to udialo? Už to, ako som sa dostal ku krasokorčuľovaniu, je celkom vtipné. Keď som mal šesť rokov a bol som prváčik, prihlásila ma na krasokorčuľovanie mama, pretože ja sám som samozrejme netušil, čo chcem robiť. Bol som tlstý, mama chcela, by som sa hýbal, aby som zhodil nejaké kilogramy, tak ma prihlásila tam. Bavilo ma to, korčuľoval som sám, nie v pároch a vydržalo mi to asi štyri roky. Keď som mal desať rokov, prišiel zlom. Jeden z dvoch klubov v Nitre sa rozpadol.

Bol som jeho súčasťou, veľa členov prirodzene prešlo do druhého klubu, ale ja som neviem z akých dôvodov nebol medzi nimi a s krasokorčuľovaním som skončil. Tým, že som v Nitre vyrastal blízko atletického štadióna a medzičasom som schudol a „vytiahol sa“, začal som sa „motkať“ tam. Nebolo to však hneď pri kladive, keďže tam ani kladivárskeho trénera nemali. Behal som, skúšal som všetky disciplíny a kladivo bolo paradoxne posledné, ktoré som vyskúšal.

Vaša sestra Nikola sa tiež venovala hodu kladivom. Začala pred vami či po vás? Ťahali ste sa navzájom? Je to bežné alebo výnimočné, že sa súrodenecká dvojica venuje hodu kladivom? Je to výnimočné. Sestra robila viac-menej všetko so mnou, začali sme spolu korčuľovať, naraz sme aj skončili a začali robiť atletiku. Pri kladive dlho váhala, ja som začal o rok skôr a až keď som vyhral svoje prvé majstrovstvá Slovenska starších žiakov, doniesol som domov zlatú medailu a bol som na seba hrdý, to ju motivovalo a povedala, že to musí skúsiť aj ona. Nakoniec sa do toho dostala, bola úspešná a darilo sa nám obom. Hod kladivom má korene v starých škótskych športových hrách. Práve tie inšpirovali baróna Coubertina, zakladateľa moderných olympijských hier. Ten šport zaradil už do programu druhých OH v novodobej histórii v roku 1900. Napriek silnej tradícii to stále nie je šport, ktorému sa venujú masy. Prečo? Síce je to olympijská disciplína, ale nie je až taká populárna, keďže sa neobjavuje často na televíznych obrazovkách. Mnoho svetových mítingov ju ani nemá vo svojom programe, napríklad ani najväčšia séria mítingov v súčasnosti, Diamantová liga – rovnako ako chôdzu.

Nikdy som to nepochopil, dokonca počas mojich úspešných rokov som bol zástupcom atlétov a lobovali sme za to, aby hod kladivom na tieto podujatia zaradili. Najväčší argument proti bol pre nás úplne nezmyselný – že sa ničí trávnik, je pod ním vykurovací systém a podobne. Nie je to celkom pravda, keďže na tých najväčších štadiónoch sa raz za čas konajú vrcholné podujatia ako majstrovstvá sveta či olympijské hry a vtedy to problém nie je. Podľa mňa je to skôr manažérska otázka a tiež fakt, že okolo kladiva musí byť 12 metrov vysoká klietka, ktorá možno bráni výhľadu na bežcov alebo ostatné disciplíny počas priameho prenosu. Ale aj to sa dá vyriešiť tým, že na štadióne nie je iba jedna televízna kamera a dá sa spraviť prestrih na záber z kamery z iného uhla. Napríklad disk, ktorý je súčasťou Diamantovej ligy a tiež má klietky, sa hádže v predprograme s dvojhodinovým predstihom. Následne pred hlavným programom sa klietka dá dole a divákov už nevyrušuje. Protiargumentov sme mali teda dosť, ale výsledok je, že hod kladivom na obrazovkách nie je a veľmi málo ľudí o ňom vie.

Marcel Lomnický počas nahrávania podcastu Vykroč s Jaroslavom Jeleníkom a Michalom Kolekom. (Autor: Sportnet)

Aká je u nás základňa tohto športu? Veľmi slabá. Chýbajú tréneri, chýbajú ľudia, ktorí disciplínu ovládajú a dokážu ju posúvať ďalej. Myslím si, že základňa by tu bola, ako Európania máme dobré silové predispozície, nie ako napríklad v šprinte. Vo vrhačských disciplínach Európania dominujú, je potenciál, aby sme boli v tom silní aj na Slovensku, len chýbajú tréneri a zázemie. Na veľa štadiónoch na Slovensku ani nie je vybudovaný sektor na hod kladivom.

Malé deti v škole by chceli byť hokejisti či futbalisti. Prečo by mali byť radšej kladivári? Už som bol na rôznych besedách na školách, no nezvyknem odporúčať hod kladivom, zvyknem odporúčať atletiku vo všeobecnosti. Je to krásny individuálny šport, kde je človek sám za seba a nemá sa za koho schovať. To je aj výhoda, aj nevýhoda – keď sa mi darilo, bol som hrdý sám na seba, keď sa mi nedarilo, nemal som zasa nikoho, kto by ma podržal, všetky neúspechy padali na moje plecia. Odporúčam jednoducho vyskúšať všetky disciplíny, rovnako ako som začínal ja. Nefixovať sa na konkrétnu disciplínu, lebo na atletike je krásne, že ponúka disciplínu pre každý somatotyp, a to sa mi najviac páči. Pokiaľ je človek talentovaný a má chuť pracovať, môže si nájsť svoju cestičku k úspechu. Neďaleko bydliska v Nitre ste si postavili vlastný vrhačský sektor. Čo vás k tomu viedlo? Bol som donútený, aby som si v roku 2015 postavil svoj vlastný sektor v dedinke Pohranice pri Nitre. Bolo to preto, lebo po konci vysokej školy v Amerike a návrate domov som zmenil klub a prestúpil do Banskej Bystrice, kde mi ponúkli profesionálne podmienky. Vedeniu klubu v Nitre v tom čase prekážalo, že na štadióne trénuje člen iného klubu, a zakázali mi trénovať. Napokon som sa dohodol a dochádzal som asi rok do najbližšieho možného sektora, ktorý bol v Trnave. Počas tohto obdobia som si zároveň hľadal miesto, ako si zjednodušiť tréning. Nechcel som ešte skončiť a ani sa presťahovať do Banskej Bystrice, lebo som už doma mal nejaké zázemie. Našiel som si teda priestor, kde som si postavil svoj kruh, a nebanujem. Je to výborné, dodnes na ňom trénujem a zachránil ma napríklad aj v čase covidovej pandémie, keď sa istý čas nedalo nikde trénovať. Ja som takéto obmedzenie nezažil, bol som sám na svojom, nikoho som neobmedzoval a nerušene som trénoval ďalej.

Čo to znamená mať vlastný vrhačský kruh? Kto vám chodí po kladivá? Po kladivá si chodím sám, bodaj by som mal niekoho, kto by mi ich nosil (smiech). Ale je to aj forma psychohygieny, vyvetrám si pri tom hlavu. Hodím dve-tri kladivá v sérii a potom sa idem prejsť po ne a cestou si oddýchnem a popremýšľam, čo robím. Potom sa vrátim naspäť a opäť hodím ďalšie dve-tri. Mať vlastný sektor znamená aj starosti. Musím sa oň starať a kosiť si trávu a burinu. Je to obrovská plocha, obdĺžnik asi 60×100 metrov. Prvé roky som si kúpil klasickú ručnú úzku kosačku a hovorím si, že predsa jedno futbalové ihrisko zvládnem pokosiť aj ručne. No chodil som za ňou šesť-sedem hodín nonstop. A keď si predstavíte, že je vonku 35 stupňov a musíte kosiť trávu cez hlavnú súťažnú sezónu, tak som po siedmich hodinách kosenia v nedeľu bol úplne hotový. Po niekoľkých rokoch som si kúpil traktorovú kosačku, trvá mi to už iba asi tri hodiny a je to oveľa pohodlnejšie. Celkovo tam je betónový kruh a okolo 12-13-metrová klietka z hrubšieho plotového pletiva, aby to bolo čo najpevnejšie.

Slovenský kladivár Marcel Lomnický v kvalifikácii na OH Tokio 2020 / 2021. (Autor: TASR)

Okrem toho tam mám prístrešok s búdou, ktorú som si pozváral, mám tam kladivá a veci, ktoré potrebujem na tréning. Prístrešok je samozrejme dobrý aj za dažďa, sneženia či naopak veľkého tepla v lete. Za tie roky som si tam navyše zriadil osvetlenie a viem trénovať pri svetle aj v zime a takisto tam mám provizórne kúrenie – plynovú bombu s ohrievačom. Je to tam také vybavené, že na hod kladivom mám jednoducho najlepšie tréningové podmienky. Hod kladivom prináša aj nečakané situácie. Napríklad Poliak Pawel Fajdek získal na MS v Pekingu v roku 2015 zlatú medailu, ktorú po nočných oslavách titulu použil ako platidlo taxikárovi. Keď sa vyspal z opice, šokovalo ho zistenie, že vybojovaný kov zmizol. Taxikár medailu na naliehanie vrátil. Poznáte tento príbeh? Áno, keď Poliak získal v Pekingu zlato, ja som bol ôsmy vo finále a napokon siedmy, keďže jedného diskvalifikovali pre doping. Neskôr som s Pawlom trénoval v spoločnej skupine, takže viem aj o tejto príhode. On si ju samozrejme nepamätá – oslavoval tak, že o tom ani nevedel (smiech.)

Čo nečakané sa stalo vám? V Dubnici nad Váhom v roku 2019 bol sektor mimo štadióna, pri garážach. Mali sme súťaž, hádzali sme a napriek klietke a iným bezpečnostným opatreniam sa mi podarilo hodiť na strechu garáže. Vzápätí vybehol odtiaľ ujo, ktorý strašne nadával a vykrikoval, že som mu zničil bicykel. Súťaž pokračovala ďalej, snažil som sa to neriešiť, až zrazu prišli policajti s tým, že mi zhabali kladivo ako potenciálnu vražednú zbraň, pretože tento bezdomovec bývajúci v jeden z garáží zavolal políciu, že som sa ho pokúsil zavraždiť. Zobrali mi čisto nové kladivo za 600 eur, ktoré som si už aj tak zničil tým, že som ho hodil na strechu garáže. Potom mi ho doniesli naspäť, ale musel som ísť spätne vypovedať na políciu k tejto téme, bola to fraška a úsmevná situácia.

Medzi kladivárske veľmoci patria aj naši susedia. Na OH v Paríži bol strieborný Maďar Bence Halász a bronzový Ukrajinec Mychajlo Kochan. Vy ste sa istý čas pripravovali v tréningovej skupine svojho priateľa, 5-násobného majstra sveta Fajdeka. Čo sa robí u poľských susedov lepšie ako u nás? Viac sa tam pije alkohol (smiech). Ja som sa k nemu pridal po piatom mieste na olympiáde v Riu 2016, čo bol môj najväčší úspech kariéry, ale zároveň som strácal chuť do športu – dlho som robil to isté, trénoval som sám a hľadal som zmenu. Jemu sa olympiáda nepodarila, v Londýne na olympiáde v roku 2012 mal tri neplatné pokusy v kvalifikácii, hoci bol favorit na víťazstvo, a ani v Riu sa mu nepodarilo postúpiť do olympijského finále, hoci takisto takisto patril medzi adeptov na zlato.

Aj on teda potreboval zmenu a začali sme spolu trénovať. Bolo to náročné, veľa sa tam holdovalo alkoholu a bol som postavený pred hotovú vec – náš tréningový plán funguje, ale dodržiava sa so všetkým, čo k tomu patrí. Môžeš s nami trénovať a byť dobrý, ale budeš s nami robiť aj veci mimo tréningu. Sám som na seba hrdý, že som to vydržal dva a pol roka, lebo som skoro umrel (smiech). Technika a tréning sú podobné tomu, čo som robil, objemy aj cviky v posilňovni takisto. Nie je to žiadna veda, dokonca mi to možno aj uškodilo, lebo som chcel zo dňa na deň zmeniť radikálne techniku, ktorá mi fungovala a bol som s ňou úspešný. S Fajdekom sme iné typy postavy, je vyšší aj ťažší a čo funguje jemu, nefunguje rovnako aj mne.

Marcel Lomnický. (Autor: TASR)