A ty nemáš roboty doma, že ideš behať? Maratón ma zbavil smútku, tvrdí výnimočná Slovenka (podcast Vykroč)

Viac-menej ste to zhrnuli už vo vašej otázke. Ide mi hlavne o fyzickú odolnosť. Ale aj o tú psychickú. Aj ja mám svoje starosti a problémy a tým, že behám, tak na ne po piatich kilometroch zabudnem, po desiatich som už „hviezda“ a je to fajn.

Myslím si, že tam sú moje športové základy. Nejednalo sa o žiaden konkrétny šport, ale pochádzam z piatich detí a rodičia, aby nás nejako zabavili, sa museli poriadne snažiť. Hoci sme nemali veľa na rozdávanie, športové potreby sme doma mať museli. Lyže sme mali každý jeden z nás, korčule takisto, ako tenisky sme mali „spartakiádne“ a iné cvičky a museli sme chodiť do telocvične. Ostatné potom doplnila už ulica. Domov sme chodili iba spávať. Tam sú však moje športové základy – keď bol sneh, museli sme lyžovať, na ľade korčuľovať, na dvore nám rodičia dali postaviť bránky, kde boli kruhy a hrazda a na nich sme robili také „psie kúsky,“ že sa rodičia na to potom už ani nemohli dívať. Cvičili sme všestranne.

Zvládla som, no i z toho vidíte, aká som bola neskúsená bežkyňa, že som sa pustila do takého niečoho. Samotný beh Trať mládeže kopíroval trať, ktorú stavali naši mládežníci ešte za onej dávnej éry. Bola to kopcovitá trať a vyložene to v tom čase bola politická akcia. Ale bol to mimoriadne pekný beh a neviem, či ho neobnovia.

Po asi dvoch mesiacoch odkedy ste prvýkrát obuli bežecké tenisky prišla výzva v podobe dlhšieho behu. Bežci z Tlmáč Vás zavolali na beh Trať mládeže, čo bolo 20 kilometrov z Hronskej Dúbravy hore kopcom do Banskej Štiavnice. Išli ste do toho, ale deň pred oficiálnym behom ste si boli ešte zabehnúť 20 km „nanečisto“ na školskom dvore, či to vôbec zvládnete. Zvládli ste?

Niekedy sa tak aj pozerali. Aj manžel sa niekedy hneval, keď susedia do neho rýpali, či mi už doma nestíha, že ja musím chodiť behávať a podobne. (smiech) Susedy mnohokrát sedeli na lavičke pred domom a keď som vychádzala z domu, tak na mňa pokrikovali: „A ty nemáš roboty doma, že ideš behať?“ Netreba to brať vždy tak vážne, hoci, najmä v začiatkoch, boli kvôli behaniu aj nepríjemné situácie.

Ťažká otázka. Keď nám na pretekoch dávajú tričká, vždy si pýtam najväčšiu veľkosť. Každý sa čuduje prečo, no ja ich nosím manželovi, nech má z môjho behania aspoň nejakú radosť aj on. (smiech) Medaily z maratónov si vešiam doma na rúčky od metiel – už mám tri rúčky plné a idem si nainštalovať štvrtú.

Po absolvovaných pretekoch dostanete medailu či tričko. Tie však zrejme nenosíte každý deň. Nosíte však so sebou drobnosti, ktoré ste na sebe fyzicky alebo psychicky vytrvalým tréningom zlepšili. Aké sú to?

Joj, to nie. (smiech) To som nespravila už ani pred prvým maratónom, už vtedy som nabrala trochu viac rozumu a aj rád od druhých bežcov. Ale dnes behávam viac ako kedysi. Voľakedy som bola odvážna, že som behávala nejakých 180 km mesačne a rovno som šla na maratón a zabehla som ho s dobrým časom. Dnes by na to už nikto asi nepristúpil. V dnešnej dobe behávam aj 15 km denne v príprave, hoci také dobré časy ako vtedy už nedosahujem a ani už nikdy nedosiahnem.

Maratón v Košiciach mám, ak sa nemýlim, zabehnutý už 29-krát a už som bola prijatá aj do Diamantového klubu a mám doživotné právo zadarmo štartovať, pokiaľ sa zmestím do časového limitu. Košice sú pre mňa blízke nielen ako maratón a to, že tam bolo moje prvé zamestnanie, ale prežila som tam aj svoje roky mladosti, zoznámila sa s manželom, s ktorým sme potom odišli do Tlmáč. V Košiciach som zažila svoje najkrajšie roky.

Paradoxné je, že po maturite som nastúpila v Košiciach do zamestnania do železiarní. Robila som tam takmer šesť rokov, ale ani raz som nebola na maratóne ako diváčka. Dodnes sa za to hanbím. Žila som tam, a napriek tomu som sa tam pozrieť nikdy nebola. Ani sama neviem prečo.

Bol hrozne upršaný. Behávala sa vtedy ešte klasická trať z Košíc do Sene a späť a bol tam vždy taký obdivuhodný vietor – keď ste bežali do Sene, fučalo proti vám a naspäť takisto. Na občerstvovacích staniciach neboli také výživové výdobytky ako dnes, bol tam akurát čaj a kockový cukor. Počas maratónu pršalo, bola zima a fúkal studený vietor. Napokon som však dobehla v celkom slušnom čase – 3 hodiny 25 minút. Bol to zážitok, aj keď som z toho bola trochu otrasená a hovorila som si, že tak toto je maratón.

Máte osobnú skúsenosť s každým mestským maratónom z tzv. Veľkej šestky (Berlín, Boston, Chicago, New York, Londýn, Tokio). Maratón v Bostone je najstarší na svete. Najrýchlejší je ten v Berlíne, kde sa zabehlo aj posledných osem mužských svetových rekordov. Najväčším je maratón v New Yorku, kde beží viac ako 50 tisíc bežcov. Ktorý z týchto maratónov vo vás zanechal najväčšiu spomienkovú stopu a prečo?

Prvý v New Yorku. Bol to môj prvý maratón vo veľkom svete, dovtedy som absolvovala maratóny s pár stovkami účastníkov a odrazu ich tam bolo viac než 45-tisíc. Už keď sme prileteli do New Yorku, bol to pre mňa veľký šok. Všetko som si predtým teoreticky naštudovala, keďže prvýkrát som šla sama do veľkého sveta. Naviac sa ku mne pridali nejakí dvaja dôchodcovia, či ich nezoberiem.

Čítala som, že keď vyjdeme von z letiska, aby sme sa vystríhali čiernych taxíkov a šli iba žltými. No, čo čert nechcel, len čo sme vyšli s kuframi pred letiskovú halu, zastavil pri nás čierny taxík s čiernymi vodičmi, zobrali nám kufre z rúk a nemali sme inú možnosť ako ísť s nimi. Boli sme tam ako „vyhúkaní vidiečania.“ (smiech)

Bolo to veľmi zaujímavé, zažili sme tam všeličo. Nevedela som si ani len predstaviť, ako pôjdeme na štart maratónu – najskôr sme šli metrom, potom loďou, potom autobusmi a až potom sme prišli na veľké zhromaždisko pred štartom. Bola to „sranda,“ ale zvládli sme to.

Samotná trať aj divácka kulisa boli dobré, je to niečo podobné ako v Košiciach, v uliciach boli tisíce až desaťtisíce divákov, všetko mali perfektne zorganizované. V tom čase sme mali čipy zašnurované na teniskách a nie ako dnes na číslach, ale už aj tie čipy na teniskách bola pre mňa novinka. Keď sme dobehli do Central Parku, nevládala som sa ani zohnúť, aby som si ho vyšnurovala a vrátila. A oni tam mali personál aj na toto – na stolček sme si vyložili nohy a oni nás rozšnurovali a čipy zobrali.

Ste členkou slovenského Spolku zberateľov maratónov. Čo sú v tejto komunite obľúbené tzv. hamburgy a prečo sa organizujú?

Hamburgy sú hnutie, ktoré vzniklo svojho času v nemeckom Hamburgu. Začali tam fungovať zberači maratónov a keďže v tom čase maratónov veľa nebolo, vymysleli si, že spravia za prísnych pravidiel maratón oni. Museli sa na ňom zúčastniť minimálne traja pretekári, je to bez štartovného, každý si prinesie vlastné občerstvenie a kontrolujú sa navzájom. Bežať sa musí na úradne zmeranej trati, nesmie sa behať hocikde. Do Nemecka chodievali aj Česi a potom aj Slováci ako Šaňo Simon a Miro Kriško, ktorí boli potom zakladatelia hamburgov u nás.

Prvé hamburgy u nás boli v Žiline, kde bývalo aj štyridsať účastníkov, ľudia chceli behať maratón. Do Spolku zberačov maratónov najskôr prijímali tých, čo mali minimálne 50 odbehnutých maratónov. Ale keďže nás na štarte bolo tým pádom veľa, potom to upravili na minimálne 100 odbehnutých maratónov a počet účastníkov sa znížil.

Je niekde uverejnený aj zoznam, kedy sa takéto behy konajú?

Áno, máme aj špeciálnu maratónsku stránku www.42195.sk a pravidlá hovoria, že minimálne tri dni pred konaním musí byť na stránke zavesený oznam o konaní, kontakty a podmienky, ale tie sa v podstate ani nemenia. Aktuálne máme na Slovensku asi štyri alebo päť miest, kde sa môžu hamburgy behávať.

Vo svete sa každý rok organizujú tisícky maratónov, beháva sa najmä na asfalte, ale aj po africkej savane v blízkosti levov a slonov, na snehu v Antarktíde, na Veľkom čínskom múre cez 5 200 schodov a napríklad Maratón du Medoc vo francúzskej oblasti Bordeaux sa beží cez miestne vinárstva a zámky. Na občerstvovačkách tu ponúkajú fajnové syry, kačaciu pečeň či dokonca ustrice. K tomu kvalitné červené vínko a hrdinom je každý, kto trafí do cieľa. Aké bláznivé, či kuriózne behy ste absolvovali vy?

Tohto roku som mala namierené práve na spomínaný francúzsky maratón. (smiech) Môj manžel je totižto vinár, tak som ho nahovorila, že tam pôjdeme, ale prišli do toho iné akcie a boli sme to nútení preložiť o rok.