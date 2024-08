Startovní pole:



Jun Zhang (CHN)

Callum Wilkinson (GBR)

Zhaozhao Wang (CHN)

Misgana Wakuma (ETH)

Bence Venyercsan (HUN)

Declan Tingay (AUS)

Kyle Swan (AUS)

Massimo Stano (ITA)

Vikash Singh (IND)

Akshdeep Singh (IND)

Cesar Augusto Rodriguez (PER)

Aurelien Quinion (FRA)

Brian Daniel Pintado (ECU)

Veli-Matti Partanen (FIN)

Ricardo Ortiz (MEX)

Riccardo Orsoni (ITA)

Paul McGrath (ESP)

Alvaro Martin (ESP)

Christopher Linke (GER)

Yandong Li (CHN)

Salih Korkmaz (TUR)

Yuta Koga (JPN)

Leo Koepp (GER)

Perseus Karlstrom (SWE)

Jordy Rafael Jimenez Arrobo (ECU)

Koki Ikeda (JPN)

David Hurtado (ECU)

Ihor Hlavan (UKR)

Mate Helebrandt (HUN)

Ryo Hamanishi (JPN)

Max Batista Goncalves dos Santos (BRA)

Samuel Kireri Gathimba (KEN)

Diego Garcia Carrera (ESP)

Francesco Fortunato (ITA)

Evan Dunfee (CAN)

Jose Luis Doctor (MEX)

Rhydian Cowley (AUS)

Matheus Correa (BRA)

Byeongkwang Choe (KOR)

Noel Chama (MEX)

Dominik Cerny (SVK)

Luis Henry Campos (PER)

Artur Brzozowski (POL)

Gabriel Bordier (FRA)

Caio Bonfim (BRA)

Paramjeet Singh Bisht (IND)

Maher Ben Hlima (POL)

Jose Alejandro Barrondo (GUA)

Erick Bernabe Barrondo (GUA)