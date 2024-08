Oštepár sa stal národným hrdinom, pre rodnú obec žiada lepšie cesty a plynofikáciu

Keď sa 27-ročný atlét vrátil v nedeľu do svojej vlastni, vítali ho desaťtisíce fanúšikov. Po pristátí lietadla v Láhaure ho navyše na letiskovej ploche pozdravili krajania symbolickou salvou z vodných diel.

ISLAMABÁD. Ziskom zlatej medaily na OH 2024 sa stal pakistanský oštepár Arshad Nadeem národným hrdinom.

Nadeem si svojim športovým úspechom zároveň finančne polepšil. Od pakistanského olympijského výboru dostane 153 miliónov rupií, čo je v prepočte približne 475-tisíc eur.

„Som vďačný všemohúcemu Bohu. Ďakujem rodičom a pakistanskému ľudu. Je za tým veľa tvrdej práce, ktorú sme s trénerom odviedli,“ povedal najstarší z ôsmich súrodencov a dodal:

„Naša dedina potrebuje cesty. A ak by nám vláda zariadila plyn na varenie, bolo by to skvelé."

Nadeem zvíťazil v Paríži v olympijskom rekorde 92,97 metra, ktorým hneď v prvej sérii pokusov zaskočil všetkých súperov vrátane strieborného Neeraja Chopru z Inde a bronzového Grenadčana Andersona Petersa.