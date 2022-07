Duplantis opäť stanovil nový svetový rekord, tentoraz naň ani nemyslel

"Je to skvelé, nemôžem sa sťažovať. Na rekord som až tak nemyslel, väčšinou to mám niekde vzadu v mysli, ale teraz som sa naozaj sústredil na to, aby som zvíťazil. Nesmierne som túžil po zlate, bola to medaila, ktorá mi chýbala. Keď som sa už dostal na tú výšku, všetko do seba zapadlo. Veľmi rád súťažím v Eugene, je radosť byť tu," povedal pre agentúru AFP rodák z USA, ktorý získal v Dauhe 2019 striebro. Stanovil svoj piaty svetový rekord, tretí tento rok.

Nilsen i Obiena dosiahli zhodne 594 cm, v prospech Američana hovoril nižší počet pokusov. Obiena však k bronzu pridal aj kontinentálny rekord.

Olympijskí víťazi Thiago Braz z Brazílie (Rio de Janeiro 2016) a Francúz Renaud Lavillenie (Londýn 2012) skončili na 587 cm a obsadili štvrtú a piatu priečku.