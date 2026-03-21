Argentína našla v príprave súperov pred MS. Namiesto Španielov ju čakajú africké tímy

Futbalisti Argentíny. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. mar 2026 o 12:11
Dostali sa do problémov aj kvôli konfliktu na Blízkom východe.

Proti dvom africkým tímom napokon nastúpia argentínski futbalisti v príprave na obhajobu titulu majstrov sveta.

Po tom, ako sa dostali do problémov s hľadaním súperov aj kvôli konfliktu na Blízkom východe, dohovoril zväz stretnutia s Mauritániou a Zambiou. Odohrajú sa 27. a 31. marca v Buenos Aires na štadióne La Bombonera.

Pôvodne mal argentínsky tím okolo Lionela Messiho odohrať ako víťaz juhoamerického šampionátu Finalissimu proti majstrom Európy Španielom v Katare. Po jej zrušení plánoval argentínsky zväz prípravný duel s Guatemalou, z ktorého však tiež zišlo.

Majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade sa začnú 11. júna. Španieli zohnali náhradu za zrušenú Finalissimu v dueli so Srbskom.

