Argentína našla v príprave súperov pred MS. Namiesto Španielov ju čakajú africké tímy

Proti dvom africkým tímom napokon nastúpia argentínski futbalisti v príprave na obhajobu titulu majstrov sveta.
Po tom, ako sa dostali do problémov s hľadaním súperov aj kvôli konfliktu na Blízkom východe, dohovoril zväz stretnutia s Mauritániou a Zambiou. Odohrajú sa 27. a 31. marca v Buenos Aires na štadióne La Bombonera.
Pôvodne mal argentínsky tím okolo Lionela Messiho odohrať ako víťaz juhoamerického šampionátu Finalissimu proti majstrom Európy Španielom v Katare. Po jej zrušení plánoval argentínsky zväz prípravný duel s Guatemalou, z ktorého však tiež zišlo.
Majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade sa začnú 11. júna. Španieli zohnali náhradu za zrušenú Finalissimu v dueli so Srbskom.