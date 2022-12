Kane pri druhej penalte zlyhal. Francúzi vyradili Anglicko a sú v semifinále MS

Olivier Giroud, strelec víťazného gólu Francúzska: "Je to výnimočne. Počas celého zápasu sme výborne bránili, pripomínalo mi to trochu semifinále proti Belgicku z MS 2018. Vyrovnávajúci gól Angličanov z penalty nás nezlomil a stále sme boli v útoku nebezpeční.. Pri druhom góle som dostal od Griziho skvelý center. Zdolali sme veľmi silný anglický tím."

Jordan Henderson, stredopoliar Anglicka: "Je ťažké stráviť štvrťfinálovú prehru a nájsť tie správne slová. Dali sme do toho všetko, za stavu 0:1 mužstvo ukázalo silu a charakter. Dnes to však nebol nás večer. Harry Kane za z nepremeneného pokutového kopu určite otrasie a bude ešte silnejší. Je to prvotriedny útočník a náš kapitán."

/zdroj: L´Equipe, bbc.com/