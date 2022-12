Mbappé ako talizman Francúzov. S ním v zostave na MS neprehrali

Francúzi zvíťazili v ôsmich z uplynulých desiatich zápasoch vo vyraďovacej fáze a túto štatistiku chcú vylepšiť proti minuloročnému finalistovi ME.

DAUHA. Obhajcovia titulu Francúzi nastúpia v sobotnom štvrťfinále MS v Katare v šlágri proti Anglicku . Oba tímy sa stretli na svetovom šampionáte dvakrát a "The Three Lions" uspeli v rokoch 1966 i 1982.

Dvadsaťtriročný útočník Paríža Saint-Germain vynechal utorkový tréning pre problémy s členkom, no v stredu už bol opäť s tímom.

"Bol som v národnom tíme uplynulých jedenásť rokov a zažil som s ním niekoľko neuveriteľných momentov, ale aj dosť ťažkých chvíľ. Musíte zo seba odovzdať to najlepšie pre mužstvo a nezáleží na tom, aká je vaša úloha v tíme.

Nie som si však istý, či musíme povedať, že sa pred nimi chceme mať na pozore. Oni budú tiež veľmi opatrní, pretože aj my im môžeme spôsobiť problémy."

"Anglicko je tím s podobnými vlastnosťami ako my. Majú šikovných hráčov, útočia s krajnými obrancami a stredopoliarmi.

Kamerunčan je totiž doposiaľ jediný hráč starší ako 36 rokov so štyrmi presnými zásahmi na jednom svetovom šampionáte. Giroud ich má tri.

Je to veľké privilégium, že som mohol dosiahnuť tento rekord na MS a najmä pomôcť tímu postúpiť ďalej. V poradí 52. gól pre mňa znamená veľa," povedal pre FIFA Giroud, ktorý môže vyrovnať rekord 38-ročného Rogera Millu.

"Myslím, že som teraz veľmi odlišný od chlapca, akým som bol v 23 rokoch. Je veľká šanca, že by to mohli byť moje posledné MS.

Je veľmi ťažké proti nim hrať a strieľať góly," povedal tréner Gareth Southgate. Ten sa môže stať prvým koučom, ktorý postúpi s mužstvom druhýkrát do semifinále na MS.

"Čaká nás výzva proti súperovi so skvelými zápasmi z minulosti. Sú obhajcovia titulu z Ruska s neuveriteľným talentom a vynikajúcimi hráčmi.

Dvadsaťdeväťročný útočník sa v osemfinále so Senegalom (3:0) presadil prvýkrát na turnaji a prekonal Garyho Linekera ako najlepšieho anglického strelca všetkých čias na veľkých turnajoch s jedenástimi gólmi.

Toto nie je sólový šport ako tenis," povedal 32-ročný Walker podľa ktorého nie je nikto favorit: "Sme dva dobré tímy, ale je to pre nás len ďalší zápas, v ktorom chceme uspieť."

"Samozrejme, ľahšie sa to povie, ale nepodceňujem sa. Budem mu venovať rešpekt, ktorý si zaslúži, ale nie príliš, pretože žiadny hráč nie je viac ako tím.

"Harry je líder. Na ihrisku ide svojou hrou príkladom. Pred každým zápasom prednesie prejav, aby sme sa všetci dobre namotivovali a predviedli dobrý výkon," povedal 21-ročný Bukayo Saka z Arsenalu.

Do mužstva sa pred štvrťfinálovým zápasom vrátil Raheem Sterling po vyriešení rodinných záležitostí. Krídelník FC Chelsea opustil reprezentačný kemp a odišiel do rodnej krajiny po tom, ako sa zlodeji vlámali do jeho domu.