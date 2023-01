Prečo sme ešte na kurte? pýtal sa Murray o tretej ráno

BRATISLAVA. Ľudské telo má svoje limity. A pokračovať v tenisovej kariére bez funkčnej chrupavky na bedrovom kĺbe je nemožné. Andy Murray to vedel.

Prečo sme ešte ešte na kurte?

Murray bol celú kariéru obrovským bojovníkom. Ak by jeho naturel mal vystihnúť jeden zápas, pokojne by to mohol byť duel druhého kola v Melbourne s domácim Thanasim Kokkinakisom.

VIDEO: Zostrih zápasu Andy Murray - Thanasi Kokkinakis na Australian Open 2023