Spoľahliví brankári, solídna obrana, skvelý prvý útok. Majú Slováci na MS 20 šancu na medailu?

49. majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sa začínajú 26. decembra 2024 a vyvrcholia finálovým zápasom 5. januára 2025. Dejiskom turnaja bude po štvrtýkrát za posledných päť rokov Kanada, tentoraz jej hlavné mesto.

OTTAWA. Na prelome rokov sa pozornosť hokejových fanúšikov už tradične upiera na MS do 20 rokov . Majstrovstvá sveta juniorov sú prehliadkou budúcich hviezd NHL, ktoré bavia divákov ohromnou dávku energie, rýchlosti a technických zručností.

Hrať sa bude v dvoch halách - Canadian Tire Centre, domovský stánok Ottawa Senators má kapacitu 18 600 miest, a TD Place Arena pre 8 500 divákov. Súpermi slovenských hokejistov v základnej skupine B v menšej hale budú Švédsko, Švajčiarsko, Česko a Kazachstan. V skupine A proti sebe nastúpia USA, Kanada, Fínsko, Nemecko a Lotyšsko.

Výhoda domáceho prostredia, aj nabitý káder predurčujú do pozície hlavného favorita turnaja Kanaďanov. Proti budú predovšetkým tímy USA a Švédska, ktoré majú papierovo najsilnejšie zostavy a stretli sa vo finále aj pred rokom.

One last dance

Slovensko po roku opäť poslalo na šampionát veľmi zaujímavý tím schopný potrápiť najväčších favoritov. Už dlhých 9 rokov sa slovenskej reprezentácii nepodarilo prejsť cez štvrťfinále, pri posledných dvoch pokusoch neuspeli Slováci v predĺžení proti Kanade resp. Fínsku.

Zaujímavé, že práve ročníky 2005 a 2006, ktoré tvoria základ súčasného tímu, uspeli v štvrťfinále na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Kapitán tímu Dalibor Dvorský a líder defenzívy Maxim Štrbák cestujú na svoje štvrté majstrovstvá sveta do 20 rokov a majú poslednú šancu zapísať sa do hokejovej histórie.