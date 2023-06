Nitra vyhrala zápas sezóny, pod Zoborom padli aj rekordy súťaže

Snapbacks liga - 10. kolo

/Nitra Knigths postúpili do semifinále play-off/

NITRA. Hráči tímu Nitra Knights dosiahli najväčší úspech v histórii klubu. V českej lige amerického futbalu prvýkrát postúpili do semifinále.

V zápase 10. kola, v ktorom išlo o priamy postup do play-off, si tím okolo quarterbacka Borisa Bútoru poradil s bratislavským rivalom Monarchs 21:9.

Až do začiatku tejto sezóny platilo, že Nitra ešte svojho rivala nikdy nezdolala, no v tomto ročníku sa jej to poradilo v oboch vzájomných stretnutiach.

Knights tak zaslúžene postúpili do semifinále Snapbacks ligy, v ktorom zabojujú o postup do Czech Bowlu v konfrontácii s Vysočinou Gladiators.