Zachráni Američan sezónu Monarchs? V škole bol lepší ako hviezda NFL

"Letel z Texasu do Dubaja a z Dubaja do Viedne, kde sme ho boli zobrať. To bolo vo štvrtok večer a už v sobotu ráno si sadol do autobusu s chalanmi, ktorých ani nepoznal po mene. Mali za sebou jeden spoločný tréning.

Spal v autobuse v uličke na podlahe, mal jet lag, lenivé nohy a nerozhádané rameno. No a hneď v prvom alebo druhom útoku mu chlapci z Ostravy poriadne naložili. Nebolo teda úplne rozumné, aby hral," priznáva Kočí.

Dal by sa o tom natočiť film

Následne sa však spolupráca zlepšila a Monarchs si troma víťazstvami po sebe udržali šancu na postup do play-off. Mali však aj obrovské šťastie.