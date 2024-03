Nitra nevstúpila do sezóny ideálne a v prvom zápase nečakane zakopla

Nitrania boli pred duelom favoriti, no túto úlohu nenaplnili. Zápas nešiel podľa ich plánu od prvých minút, súper sa rýchlo dostal do vedenia a vysoký náskok si Znojmo udržalo až do polčasu, ktorý skončil nepriaznivým výsledkom 0:19.

Po prestávke prebrala taktovku Nitra a zlepšenou hrou stiahla skóre na 16:19. Necelé dve minúty pred koncom stretnutia siahala na víťazstvo, no vytúženého touchdownu sa nedočkala a súper dokázal udržať veľmi cenné víťazstvo.