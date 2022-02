Budú Slováci súťažiť po konci olympiády? Zajtra má byť horšie počasie, vraví Žampa

JEN-ČCHING. Osud záverečnej súťaže zjazdárskeho programu na ZOH v Pekingu je podľa Adama Žampu veľmi otázny. Na sobotu naplánovanú tímovú paralelku museli organizátori pre silný vietor preložiť na posledný deň ZOH a podľa slovenského lyžiara existuje dokonca možnosť, že by sa konala až v pondelok. Viacero tímov však už malo naplánovaný odchod domov a tak bola otázna aj účasť v pretekoch. "My chceme určite ísť. Najradšej by sme boli, keby sa na to ostatní vykašľali a išli by sme iba my," zavtipkoval Adam Žampa.

Kompletný program Slovákov na ZOH Peking 2022 V pretekoch mal nastúpiť spolu s bratom Andreasom, Petrou Hromcovou a Rebekou Jančovou. Už ráno po príchode na trať "Dúha" v horskom stredisku Jen-čching však tušili, že v sobotu sa štart konať nebude. Nárazy vetra dosahovali rýchlosť až 65 kilometrov za hodinu, teplota bola mínus 18 stupňov Celzia, pocitová ešte o štyri nižšia. Nepremávala ani lanovka obsluhujúca svah. Viaceré tímy sú na odchode "Už ráno sme vedeli, že nemá byť dobré počasie, no verili sme, že to bude. Bohužiaľ, to je šport. Dnes nám mali dať všetkým zlaté medaily," zasmial sa Adam Žampa.

"Fúkalo, brány občas až ležali, taký bol nárazový vietor. Keď začal víriť sneh, bol aj problém ich vidieť," opísala stav na zjazdovke Jančová. Preteky sa podľa piatkového rozhodnutia mali začať o 3.00 SEČ, ale pre nepriaznivé podmienky ich jury najskôr odložila na pôvodný čas 4.00, potom o ďalšiu hodinu a nakoniec ich presunula na nedeľu. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) musela pri zvažovaní ďalšieho postupu brať do úvahy aj cestovné plány športovcov.

Podľa Adama Žampu je však veľké riziko, že sa preteky neuskutočnia ani v náhradnom termíne: "Zajtra má byť ešte horšie počasie, bude fúkať. Sám som zvedavý ako to bude. Ako som sa rozprával s rôznymi tímami, tak 80 až 90 percent malo letieť domov už dnes večer či zajtra. Takže si všetci budú musieť prebookovať letenky, čo vôbec nie je ľahké, keďže sa posiela aj kopec materiálu. Možno si niektoré tímy povedia, že nebudú štartovať. Možno to bude lepšie pre nás. Je tu aj alternatíva, že to chcú robiť až v pondelok, čo je už oficiálne po olympijských hrách, takže neviem, či sa to vôbec môže."

V stredisku alpského lyžovania na ZOH Peking 2022 je silný vietor, ktorý znemožňuje súťaženie. (Autor: TASR/AP)