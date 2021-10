Šampionát v hádzanej na Slovensku? Organizácia je ľahšia ako pri hokeji

Podľa šéfa organizačného výboru pre Košice Miloslava Klímu sú prípravy na hádzanárske ME výrazne jednoduchšie než absolvoval pri organizácii hokejových šampionátov.

KOŠICE. Zástupkyňa Európskej hádzanárskej federácie (EHF) Alenka Cudermanová a aj predstavitelia nórskej výpravy sú spokojní s dejiskom základnej F-skupiny ME mužov (13.- 30. januára 2022).

Štvorčlenné základné skupiny ME budú rozdelené do maďarských miest Segedín (A-skupina), Budapešť (B) a Debrecín (C), zápasy skupín D a E sa budú hrať v Bratislave a Košice privítajú F-skupinu, v ktorej bude aj slovenský tím.