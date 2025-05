Najväčšia slabina? Zakončenie, povedal Sýkora a do francúzskej siete strelil hetrik

Hokejový útočník ADAM SÝKORA o necelých 24 hodín strelil hetrik do siete Francúzska. Stačilo mu na to iba šesť minút a deväť sekúnd.

Strelili ste prvý hetrik v reprezentácii. Akú sú vaše pocity?

Je to niečo neuveriteľné. Naposledy som strelil hetrik, keď som bol deviatak. Od tohto momentu ale ubehlo už veľa času. Veľmi si takéto momenty vážim, je to motivácia do ďalšej práce. Vyplatí sa makať a takéto okamihy si treba v kariére vážiť.

Včera ste novinárom povedali, že vašou slabinou je práve zakončenie. Dnes to na ľade tak nevyzeralo.

Možno som to nejako zakríkol. Som rád, že mi to tam popadalo, ale najmä za to, že sme vyhrali tento zápas. To je základ, že sme sa dobre naladili na majstrovstvá sveta. Verím, že tímový duch bude pokračovať, to je to najdôležitejšie.