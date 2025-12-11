Tenistka Méri sa stala univerzitným športovcom roka, ocenili aj hokejistov

Najlepšími univerzitnými športovcami Slovenska za rok 2025 sa stali tenistka Eszter Méri a v kategórii kolektívov Univerzitný hokejový tím Slovenska.
Víťazov ankety Univerzitný športovec 2025 vyhlásili vo štvrtok na slávnostnom oceňovaní v Bratislave, kde zároveň predstavili dvojknihu - pamätnicu z Univerziád Turín a Rýn-Ruhr 2025.
Ceremoniál bol vyvrcholením mimoriadne úspešného roka, počas ktorého slovenskí študenti súťažili na dvoch svetových univerziádach v talianskom Turíne a v nemeckom regióne Rýn-Ruhr.
Méri ovládla ženský tenis na letnej univerziáde, kde získala zlatú medailu v singli a spolu s Martinou Marušinovou striebro vo štvorhre. Druhé miesto v hlavnej kategórii medzi jednotlivcami patrí atlétovi Patrikovi Dömötörovi, bronzovému medailistovi v behu na 400 metrov.
Tretiu priečku v ankete obsadila Marušinová. Slovenská asociácia univerzitného športu zároveň ocenila atlétku Deliu Farajpourovú, skikrosárku Nikolu Fričovú, snoubordkrosárku Katarínu Pitoňákovú, karatistu Romana Hrčku a kickboxerov Antoniho Kuhala a Oleksiho Poluliacha za ich mimoriadne individuálne výkony.
V kategórii najúspešnejší kolektív triumfovali hokejisti, ktorí na zimnej univerziáde v Turíne vybojovali striebornú medailu.
Na slávnostnom vyhlásení získali ceny aj ženský a mužský volejbalový tím VKP FTVŠ UK Bratislava za dominanciu v najvyšších domácich súťažiach a atletická štafeta na 4×100 metrov v zložení Viktória Strýčková, Lenka Kovačovičová, Agáta Cellerová a Delia Farajpourová, ktorá na letnej univerziáde 2025 prekonala slovenský rekord.
Slovenský tenisový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja si prevzali ocenenia za dlhodobú výnimočnú spoluprácu.
Počas podujatia vyzdvihli aj troch jubilantov - Viliama Lendela, Štefana Mereša a Vladimíra Chmelka mladšieho, ktorí svojou dlhoročnou činnosťou formovali akademický šport a vychovali generácie úspešných športovcov.
Organizátori zároveň predstavili dvojknihu mapujúcu rok 2025. Jedna strana nesie názov Hokejové striebro s cenou zlata, druhá Merry Méri. Eszter Méri. Radosť v mene, zlato z Univerziády.
Autorkou textu je Andrea Zererová, autorom fotografií Roman Benický a knihu graficky spracoval Peter Buček, ml.. Publikácia zachytáva atmosféru oboch univerziád a je prvým športovým titulom na Slovensku koncipovaným ako dvojkniha.
„Rok 2025 opäť potvrdil, že slovenský univerzitný šport má mimoriadnu úroveň. Naši športovci sú pripravení súťažiť a víťaziť proti najlepším na svete. Ďakujem všetkým športovcom, trénerom, univerzitám a partnerom, ktorí veria v prepojenie štúdia a športu,“ uviedol prezident SAUŠ Július Dubovský.
Prehľad výsledkov ankety univerzitný športovec 2025
Jednotlivci:
1. miesto - Eszter Mériová (tenis, zlato a striebro na Svetových univerzitných hrách FISU Rýn-Ruhr 2025 v singli a tímovej súťaži)
2. miesto - Patrik Dömötör (atletika, bronz v behu na 400 m na Svetových univerzitných hrách FISU Rýn-Ruhr 2025)
3. miesto - Martina Marušinová (tenis, striebro v tímovej súťaži na Svetových univerzitných hrách FISU Rýn-Ruhr 2025)
Mimoriadne ocenenie za výnimočné individuálne výsledky na akademickej pôde v roku 2025: Delia Farajpourová (atletika), Nikola Fričová (ski kros), Katarína Pitoňáková (snowboard kros), Roman Hrčka (karate), Antoni Kuhal a Oleksi Poluliach (obaja kickbox)
Kolektívy:
1.miesto - Univerzitný hokejový tím Slovenska - strieborní medailisti zo zimnej univerziády v Turíne 2025
2. miesto - Volejbalový klub VKP FTVŠ UK Bratislava (ženy aj muži) za víťazstvá v najvyšších domácich ligových súťažiach
3. miesto - atletická štafeta na 4×100 metrov, ktorá na Svetových univerzitných hrách FISU Rýn-Ruhr 2025 prekonala slovenský rekord
Ocenenia za dlhodobú výnimočnú spoluprácu so slovenským univerzitným športom: Slovenský tenisový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja.
Cena za výnimočnú mediálnu spoluprácu: Televízia JOJ Šport
Za dlhoročný prínos univerzitnému športu boli ocenení jubilanti: Viliam Lendel, Štefan Mereš a Vladimír Chmelko mladší