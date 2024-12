ONLINE: Žreb kvalifikácie MS vo futbale 2026 dnes, LIVE (Slovensko)

Vitajte pri sledovaní žrebu skupín európskej kvalifikácie o postup na MS 2026, ktoré hostia USA, Kanada a Mexiko. Šampionát sa uskutoční od 11. júna do 19. júla 2026. Prvýkrát v histórii bude mať až 48 účastníkov.



Európska kvalifikácie sa začne v marci 2025 a vyvrcholí počas novembra budúceho roka. Na Mundial do Severnej Ameriky postúpi 16 krajín zo starého kontinentu. Automaticky sa kvalifikuje každý z 12 víťazov skupín, tímy na druhých miestach pôjdu do baráže, odkiaľ prejdú ďalej ďalšie štyri mužstvá. Skupiny európskej kvalifikácie budú mať štyroch alebo piatich účastníkov.