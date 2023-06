Magoni: Som šťastný, že som späť na Slovensku. Potešilo ma, že mi ľudia ďakovali

„Nebol to môj cieľ, aby som sa vrátil do kolotoča SP. Martina sa mi zdôverila a ja som sa rozhodol jej pomôcť,“ reagoval rodák zo Selvina.

Musím priznať, že potom som sa už do Svetového pohára nechcel vrátiť. Bol som spokojný s prácou v mojom tíme, kde máme veľa mladých a tvrdo pracujúcich športovcov. Môj sen je im pomáhať. Sú to lyžiari, ktorí nemajú veľký rozpočet.

Potom však prišla Martina a zdôverila sa mi so svojimi problémami. Nemala to v živote ľahké. Dohodol som si všetko aj s mojim tímom. Nebol to môj cieľ, aby som sa vrátil do kolotoča SP.

Máme za sebou prvý tréning v Rakúsku. Som šťastný. Bolo príjemné ju znova vidieť. Poznáme sa veľmi dobre.

Dubovskú ste trénovali v minulosti v rámci medzinárodného tímu.

Áno, predtým ako som trénoval s Petrou Vlhovou. Bol to tím zložený z troch-štyroch dievčat. Spolupráca bola vtedy výborná, všetko fungovalo.

Poznám ju a poznám aj jej problémy. Viem, ako sa s nimi vyrovnať. Jej kondičný tréner je Šimon Klimčík, s ktorým som už takisto spolupracoval v minulosti prostredníctvom Petry. On takisto pozná dobre môj systém.

Ako sa odvtedy zmenila vaša zverenkyňa?