Šikanovali ju? Shiffrinová rozprávala, hoci mala mlčať

Aj ona bola jednou z najsledovanejších postáv nielen americkej výpravy, ale celej olympiády. Aj ona sa mala vrátiť z hier so zlatou medailovou kolekciou. Ale neustála tlak, čelila psychickým problémom a napokon bola rada aj za jedno striebro a bronz.

PEKING, BRATISLAVA. Pripomína to nedávny olympijský príbeh gymnastky Simone Bilesovej.

Viacero elitných športovcov a množstvo fanúšikov vyčítalo televízii necitlivý prístup k americkej lyžiarskej hviezde, niektorí to označili za šikanu.

Bol to tiež dôsledok kontroverzie, ktorú v USA vyvolali televízne prenosy z predchádzajúcich pretekov. Najmä po slalome čelila televízna spoločnosť NBC tvrdej kritike.

Keď televízia naďalej ukazovala Shiffrinovú sediacu na snehu namiesto lyžiarok na trati, jeden z komentátorov NBC povedal: „Toto sa bude odohrávať v jej mysli v spomalených záberoch ešte niekoľko rokov. To je také brutálne."

Ďalší komentátor po chvíli dodal: „Keď si spomeniete na sklamania na minulých olympijských hrách v akomkoľvek športe, je ťažké tomu uveriť. Toto bude v rebríčku všetkých olympijských sklamaní, aké si len dokážete predstaviť, veľmi vysoko."

Neviem, ako to zvládnuť

Po pretekoch prišla Shiffrinová medzi novinárov a desiatky minút trpezlivo odpovedala na otázky. Z jej odpovedí bolo jasné, že cíti obrovský tlak.

"Zlyhala som, je dobré si to priznať. Nemám s tým problém. Je mi to veľmi ľúto, ale snažila som sa. Nikdy predtým som nebola v tejto pozícii a neviem, ako to zvládnuť," vravela po slalome.