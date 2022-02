Startovní listina: 1. Enni Rukajärviová (FIN) 2. Zoi Sadowská Synnottová (NZL) 3. Tess Coadyová (AUS) 4. Anna Gasserová (AUT) 5. Jamie Andersonová (USA) 6. Katie Ormerodová (GBR) 7. Carola Niemeläová (FIN) 8. Hanne Eilertsenová (NOR) 9. Hailey Langlandová (USA) 10. Kokomo Muraseová (JPN) 11. Žunk Ke (CHN) 12. Lucile Lefevreová (FRA) 13. Mijabi Onicuková (JPN) 14. Reira Iwabučiová (JPN) 15. Klaudia Medlová (SVK) 16. Lea Jugovaćová (CRO) 17. Laurie Blouinová (CAN) 18. Melissa Peperkampová (NED) 19. Julia Marinová (USA) 20. Jasmine Bairdová (CAN) 21. Šárka Pančochová (CZE) 22. Evy Poppeová (BEL) 23. Courtney Rummelová (USA) 24. Annika Morganová (GE) 25. Kamilla Kozubacková (HUN) 26. Brooke Voigtová (CAN) 27. Bianca Gislerová (SUI) 28. Ariane Burriová (SUI) 29. Urska Pribosićová (SLO) 30. Cool Wakušimová (NZL)

