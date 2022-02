Chcela vynechať celú sezónu, v super-G získala bronz. Gisinová: Je to šialené

"Bol to tvrdý a dlhý boj. Nemohla som ani poriadne vyjsť do schodov. Bolelo ma celé telo. Po krátkej prechádzke som potom presedela na gauči celý deň a pozerala televízor," uviedla Gisinová pre informačný servis ZOH 2022.

Gisinová: Je to celé príliš krásne

Po skončení OH v Tokiu Gisinovej priateľ, taliansky zjazdár Luca De Aliprandini, vyhľadal Paltrinieriho, aby sa ho popýtal na prekonanie choroby a návrat do pôvodnej formy.

O rovnakú láskavosť poprosili krajanku Camille Rastovú a nemeckého lyžiara Alexandra Schmida, ktorí rovnako prešli mononukleózou.

"Je to celé príliš krásne na to, aby to bola pravda. Keď mi však na krku visí olympijská medaila, asi je to skutočné. Keď si predstavím, že pred polrokom som mala myšlienky na vynechanie celej sezóny, je to úplne šialené," komentovala Gisinová.